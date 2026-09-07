Sportivo Desamparados informó el parte médico de Lucas Ceballos, quien sufrió un fuerte golpe apenas iniciado el partido ante Belgrano de Media Agua, por la segunda fecha del Torneo Regional Amateur, zona 6 de Cuyo. El futbolista presenta una fractura de malar y permanecerá internado bajo observación.

Desde el club señalaron que durante este lunes se le realizarán nuevos estudios para seguir de cerca su evolución. Por el momento, Ceballos no será intervenido quirúrgicamente, a la espera de los resultados de los controles médicos.

“El Club Sportivo Desamparados informa que el jugador Lucas Ceballos presenta una fractura de malar y permanecerá internado bajo observación. Mañana se le realizarán nuevos estudios. Por el momento, no será intervenido quirúrgicamente”, comunicó la institución.

El golpe que obligó el cambio

La lesión se produjo en los primeros minutos del encuentro disputado entre Sportivo Desamparados y Belgrano de Media Agua. Ceballos protagonizó un choque con un jugador del conjunto visitante y, debido a la gravedad del golpe, tuvo que ser asistido y trasladado por personal de ambulancia.

El defensor no pudo continuar en el campo de juego y fue reemplazado por Elías Oballes, mientras el encuentro continuó con el conjunto puyutano buscando quedarse con los tres puntos.

Empate 1-1 en Media Agua

El partido terminó 1-1, por la segunda fecha de la zona 6 de la Región Cuyo. Belgrano de Media Agua se puso en ventaja durante el primer tiempo, mientras que Desamparados consiguió llegar al empate antes del descanso.

Más allá del resultado, la preocupación principal quedó puesta en la situación de Ceballos. Ahora, el futbolista deberá permanecer internado y aguardar los nuevos estudios que permitirán determinar cómo continúa su recuperación. Desde Sportivo Desamparados indicaron que se espera el próximo parte médico para conocer mayores precisiones sobre el estado del jugador.