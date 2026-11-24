El empate sin goles ante Pacífico de General Alvear dejó sensaciones encontradas en Sportivo Desamparados. Después de no poder conseguir la victoria en el Serpentario, Lucas Ceballos, capitán del Puyutano, reconoció la bronca por el resultado, aunque remarcó que el equipo mantiene intacta la ilusión de conseguir la clasificación en Mendoza.

"Un poco de bronca porque no pudimos ganar, que era el objetivo. Pudimos mantener el arco en cero, que también era otro de los objetivos. Ahora está la serie abierta para ir a definir a Mendoza", expresó el defensor a Línea de Tres.

Con el primer capítulo de la serie finalizado, Desamparados deberá afrontar los próximos 90 minutos en condición de visitante. Para Ceballos, el objetivo sigue siendo el mismo y el plantel ya piensa en la revancha, con la expectativa de conseguir el pase a la siguiente instancia.

"Con las mismas ganas, con la misma ilusión. Sabemos que quedan 90. Sabíamos que era una serie de 180, ya pasaron los primeros 90 y ahora hay que ir con la misma ilusión y las mismas ganas a buscar la clasificación en Mendoza", sostuvo.

Consultado sobre el arbitraje, el capitán prefirió no entrar en polémicas y puso el foco en el trabajo que deberá realizar el equipo durante la semana. En ese sentido, reconoció que Pacífico será un rival difícil, especialmente por jugar en su cancha.

"Nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo, en prepararnos otra vez en la semana para enfrentar a un rival duro en su cancha y tratar de clasificar a la otra final, que es lo que queremos", manifestó.

Por último, Ceballos también les dejó un mensaje a los hinchas de Desamparados, que acompañaron al equipo en el primer partido y mantienen la expectativa de cara a la definición. El defensor destacó la capacidad del plantel para sobreponerse a las dificultades que se presentaron durante el encuentro y pidió que la gente siga confiando.

"Que nos siga apoyando, que siga con la misma ilusión que tenemos nosotros. Hoy nos sobrepusimos a muchas adversidades durante el juego y el equipo sacó siempre a flote las ganas y el empuje", señaló.

Con la serie todavía abierta, el capitán aseguró que el equipo viajará a Mendoza con la misma actitud para intentar alcanzar el objetivo. "Allá también vamos a hacer lo mismo y vamos a ir por el objetivo de pasar la final", concluyó.