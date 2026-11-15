La clasificación de Sportivo Desamparados a la final de la Región Cuyo dejó mucha alegría en el plantel, que ahora va por el objetivo mayor: el ascenso al Torneo Federal A. Tras la victoria frente a Defensores de Belgrano de Justo Daract, Lucas Ceballos destacó la importancia de haber conseguido el pase y aseguró que el grupo no piensa conformarse.

“Contento por haber logrado el objetivo, uno de los objetivos que nos habíamos planteado, que era poder clasificar y pasar esta ronda para asegurarnos el próximo torneo el año que viene”, expresó el futbolista. Además, remarcó que el equipo tiene motivos para seguir soñando: “Ahora vamos por más, no nos conformamos, sabemos que estamos a tres partidos de algo histórico con el club y vamos a ir por eso”, dijo en declaraciones a Radio Santa Cecilia.

Un grupo con hambre de gloria

Ceballos también se refirió al esfuerzo que viene realizando el plantel y al acompañamiento de los hinchas, que volvieron a estar presentes en gran número en San Luis. Para el jugador, el respaldo de la gente representa un impulso fundamental en este tramo decisivo de la competencia.

“Esto es impagable y vamos por más, como te digo, no nos conformamos y este grupo tiene mucha hambre de gloria”, sostuvo. En ese sentido, aseguró que el plantel está dispuesto a entregar todo para alcanzar el objetivo que se propuso.

El orgullo de jugar por el club

Uno de los momentos de la entrevista estuvo relacionado con el significado de representar a Desamparados para un futbolista surgido de las divisiones inferiores de la institución. Ceballos expresó su orgullo por el acompañamiento de los simpatizantes y destacó el sacrificio que realiza el grupo en cada partido.

“Un orgullo grande, no solo para mí, para todo el grupo que se viene matando en cada partido”, manifestó. También agradeció el esfuerzo de los hinchas que viajaron hasta San Luis y pidió que continúen acompañando al equipo en las próximas instancias.

El próximo desafío del Puyutano

Con la clasificación a la final de Cuyo, Desamparados ya aseguró su participación en el Torneo Argentino del Interior 2027, aunque el plantel mantiene como prioridad la posibilidad de conseguir el ascenso al Federal A. Para eso, deberá afrontar las definiciones que le quedan en el Torneo Regional Federal Amateur.

Ceballos anticipó que el equipo tendrá que descansar y comenzar a preparar el próximo compromiso, al que definió como un desafío muy duro. “Este grupo no se conforma, ahora descansar y preparar el próximo partido, sabemos que va a ser durísimo, pero vamos a enfrentarlo como cada partido, como una final”, cerró.