La búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino que permanece desaparecido tras el doble terremoto que afectó a Venezuela, continúa sin descanso. En medio de la angustia por la incertidumbre, el pequeño cumplió este lunes 9 años y su familia decidió homenajearlo con un emotivo cumpleaños simbólico frente al edificio donde quedó atrapado.

El menor permanece desaparecido desde hace 14 días, cuando un doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 provocó el derrumbe de numerosas construcciones en la ciudad costera de La Guaira, una de las zonas más afectadas por la tragedia.

Lucas se encontraba junto a sus tíos dentro del edificio Miramar al momento del colapso y desde entonces brigadistas y equipos de rescate trabajan de manera ininterrumpida para remover los escombros con la esperanza de hallar sobrevivientes.

Con la esperanza intacta, la madre del niño, Blancalida Martínez, llevó una torta con una vela encendida hasta las inmediaciones del edificio. Allí, junto a rescatistas, familiares y vecinos, le cantaron el tradicional "Feliz cumpleaños" en un momento cargado de emoción.

A través de sus redes sociales, la mujer compartió un mensaje dedicado a su hijo: "Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida".

Además, difundió un video realizado por los compañeros de escuela del niño, quienes quisieron acompañarlo a la distancia enviándole saludos y mensajes de aliento en el día de su cumpleaños.

El padre de Lucas, Marcos Gámez, también brindó detalles sobre el avance de las tareas de rescate y explicó que los trabajos aún demandarán tiempo debido a la gran cantidad de escombros que permanecen en el lugar.

"Todavía falta un trabajo de remoción de escombros importante. Luego analizar la estrategia a seguir según los espacios que se crearon nuevos a raíz de esta remoción", expresó.

Mientras continúan las tareas de búsqueda, la familia mantiene la esperanza de encontrar con vida al pequeño, en una tragedia que mantiene en vilo tanto a la comunidad argentina como a los habitantes de Venezuela, donde los equipos de emergencia siguen trabajando para localizar a las personas que permanecen desaparecidas tras el devastador terremoto.