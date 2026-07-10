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El dato que más impactó a los equipos de emergencia fue la forma en la que encontraron al pequeño: estaba abrazado a sus abuelos, quienes también murieron en el derrumbe ocurrido el 24 de junio.

Cuerpo

El hallazgo de Lucas Gámez, el niño argentino de 9 años que permanecía desaparecido tras los terremotos registrados en Venezuela, dejó una imagen que conmocionó incluso a los rescatistas más experimentados: el pequeño fue encontrado entre los escombros abrazado a sus abuelos.

Después de 14 días de búsqueda, los equipos de emergencia lograron ubicar los cuerpos del niño y de sus familiares dentro de la estructura colapsada del edificio donde habían quedado atrapados desde el primer día del terremoto.

Guillermo Arana, bombero mendocino que participó del operativo junto al equipo Fénix Unit Rescue, contó cómo fue el momento del hallazgo y aseguró que se trató de una escena profundamente dolorosa.

“Encontramos a Lucas con sus abuelos, abrazados. Se fueron juntos el primer día del terremoto”, relató Arana en diálogo con Diario UNO.

El rescatista explicó que durante días los equipos trabajaron con la esperanza de encontrar al niño con vida, realizando tareas constantes para remover los restos del edificio y acceder a las zonas donde podía encontrarse.

“Realmente fue una tarde abrumadora. Pusimos muchos días, 24 horas corridas, tratando de hacer realidad una esperanza, un sueño que no se dio”, expresó.

Un abrazo que quedó como símbolo del dolor de la tragedia

Para los rescatistas, la forma en la que fueron encontrados Lucas y sus abuelos reflejó uno de los momentos más duros del operativo.

Arana explicó que, aunque la noticia fue devastadora, el hallazgo permitió llevar una respuesta definitiva a la familia del niño, que permaneció en la zona desde el inicio de la búsqueda.

“Pudimos cerrar una ansiedad y un duelo de sus padres, de su familia, que estuvieron con nosotros y nos abrazaron”, señaló.

El bombero mendocino también reconoció que el caso de Lucas fue especialmente movilizante para todos los integrantes del equipo.

“Uno no puede no quebrarse ante este tipo de situaciones, a pesar de que tenga muchísima experiencia”, afirmó.

La búsqueda continúa entre los escombros

Luego de encontrar a Lucas y a sus abuelos, los equipos de rescate continúan trabajando en distintos sectores afectados por los derrumbes en Venezuela.

Desde Fénix Unit Rescue informaron que en el edificio donde fue hallado el niño ya fueron recuperados 36 cuerpos y que las tareas siguen para localizar a otras personas que permanecen desaparecidas.

“Seguimos buscando a la familia de un coronel de Bomberos y a la esposa de un hombre que trabajaba para una señora mayor. Ellos tienen el mismo valor que todas las personas que seguimos buscando”, explicó Arana.

La última esperanza de la familia

Durante los días de búsqueda, la familia de Lucas mantuvo viva la esperanza de encontrarlo con vida.

Incluso dos días antes del hallazgo, cuando el niño cumplió 9 años, su mamá Blancalida Martínez llevó una torta con una vela hasta la zona de los escombros y compartió un momento de emoción junto a quienes participaban del operativo.

“Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida”, había escrito la mujer.

Finalmente, el miércoles llegó la confirmación más dolorosa: Lucas no logró sobrevivir al derrumbe provocado por los terremotos del 24 de junio y fue encontrado junto a sus abuelos, en el lugar donde permanecieron unidos hasta el final.