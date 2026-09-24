San Juan alcanzó su séptima medalla en Santa Fe 2026 y superó las seis preseas conseguidas en la edición anterior, disputada en Asunción 2022. El nuevo logro llegó de la mano del arquero Lucas Garcés, quien integró el equipo argentino de tiro con arco.

Garcés formó parte del trío nacional que consiguió la medalla de plata en la especialidad compuesto masculino. Sus compañeros fueron Iván Nikolajuk y Nelson Salinas.

Una final hasta el último tiro

La gran final ante Colombia fue reñida hasta lo último y terminó con triunfo colombiano por 231 a 228. Garcés realizó ocho tiros, de los cuales cuatro fueron de puntaje 10, mientras que su promedio personal fue de 9,5 puntos.

El resultado permitió al equipo argentino quedarse con la medalla de plata en una definición que tuvo una diferencia de apenas tres puntos. Para San Juan, significó además sumar una nueva presea en Santa Fe 2026.

Las siete medallas sanjuaninas

Las anteriores medallas con sello sanjuanino fueron obtenidas por Delfina Dibella y Mateo Kalejman, en contrarreloj individual de ciclismo en ruta. También aportaron Gonzalo Molina, en bicicross carrera, Maribel Aguirre, en madison de ciclismo pista, y Rubén Ramos Meglioli, en persecución por equipos y madison de ciclismo pista.

Con la presea conseguida por Garcés, San Juan llegó a siete medallas en la competencia. De esta manera, la provincia ya superó la cantidad alcanzada en la edición anterior.

Todavía pueden llegar más

La cosecha sanjuanina en Santa Fe 2026 todavía puede crecer porque Lucas Garcés continuará compitiendo en la prueba individual. El arquero tendrá así una nueva oportunidad de sumar otra medalla para la provincia.

Además, los voleibolistas Samuel Guidi Correa y Benjamín Flores se encuentran en semifinales de vóley indoor. Por eso, las medallas sanjuaninas aún pueden ser más en esta edición.