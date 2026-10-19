La derrota de Argentina ante Francia en la final del Mundial de hockey sobre patines dejó una profunda tristeza en el plantel albiceleste. Lucas Martínez, autor del gol que permitió igualar 2-2 y llevar la definición a los penales, expresó su dolor por el subcampeonato conseguido en Asunción, Paraguay, y destacó el esfuerzo realizado por el equipo para intentar conquistar la séptima estrella.

"Se hizo todo, se luchó, se peleó, pero finalmente no se pudo. Creo que fue un partido bastante parejo, era para cualquiera. Nosotros estamos orgullosos de lo que hicimos, obviamente que con mucha tristeza", manifestó el delantero sanjuanino tras la final disputada este domingo 18 de octubre.

Martínez reconoció que la frustración fue todavía mayor por todo lo que implica representar al país en una competencia de esta magnitud. "Con todo el esfuerzo que significa estar acá, lo hacemos de corazón por esta camiseta, pero cuando las cosas no se dan como uno quiere, obviamente que molesta mucho", expresó.

Una final definida por detalles

El jugador consideró que la diferencia entre ambos seleccionados fue mínima y que el resultado pudo haber favorecido a cualquiera de los dos.

"Yo creo que estos partidos se definen por pequeñas cosas. ¿Y qué más pequeñas que unos penales? Ponerle un nombre a lo que faltó o no, creo que no sirve de mucho, al menos ahora en caliente", explicó.

A pesar del dolor, Martínez destacó que Argentina dejó todo en la pista para intentar quedarse con el título. "Nosotros sin duda hicimos todo para poder levantar ese trofeo. No se pudo y nos quedaremos con las ganas, lamentablemente", sostuvo.

Sobre la posibilidad de volver a intentarlo, reconoció que todavía resulta difícil pensar en el futuro: "A masticar un poquito por dos años. Lo lindo de esto es que hay revancha. La verdad que no puedo pensar mucho en la revancha, pero sin duda es lo que hay ahora, es lo que toca y a ponerle el pecho".

El sacrificio detrás de la camiseta

Uno de los momentos más emotivos de sus declaraciones llegó cuando recordó todo lo que tuvo que atravesar para disputar el Mundial. Martínez reveló que dedicó parte de sus vacaciones a prepararse físicamente, incluso mientras se recuperaba de una intervención quirúrgica.

"Todos los minutos que le dediqué mientras estaba de vacaciones, recuperándome de una operación de nariz que tuve que hacerme, siempre poniéndole, siempre metiéndole, dedicándole todo eso pensando justamente en esto", recordó.

También destacó el acompañamiento de su familia, que permaneció en Italia durante su participación con el seleccionado argentino.

"Todo el esfuerzo que hice y que hicimos como familia también, con mi familia desde Italia, mi mujer haciendo el aguante y estando a full con mi hijo, con el tema de la escuela y con todo", expresó.

Para Martínez, vestir la camiseta argentina sigue siendo motivo de orgullo, incluso cuando el resultado no acompaña. Sus palabras reflejaron el sentimiento de un plantel que estuvo a un paso de conquistar el mundo.

"Son pequeños esfuerzos o grandes esfuerzos que uno hace por este deporte, por esta camiseta, y lo hago orgulloso y encantado. Pero por ahí se me vienen todas esas cosas a la cabeza y digo: sigue valiendo la pena. Pero perder es como no conseguir lo que uno quería y deja ese sabor amargo", concluyó.