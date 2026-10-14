Lucas Martínez fue una de las grandes figuras de la victoria de la Selección Argentina Senior masculina por 4 a 1 ante Angola, tras convertir dos goles en el cierre del encuentro por los World Skate Games Asunción 2026. Luego del partido, el mendocino habló con GRUPO HUARPE y destacó la importancia de recuperar la confianza tras la derrota frente a Francia.

"Estamos muy contentos por haber dado vuelta un poco la imagen que dejamos ayer", expresó, aunque advirtió que el equipo ya tiene la mirada puesta en Chile, su próximo rival.

El delantero reconoció que el encuentro frente al conjunto africano representaba un desafío importante para el equipo dirigido por José Luis Páez, especialmente después del resultado adverso en el debut mundialista. "Sabíamos que iba a ser un partido bastante duro y trabado contra una muy buena selección, muy física, así que estamos muy contentos por haber ya dado vuelta un poco la imagen que dejamos ayer, que la verdad que considero que no fue muy buena", sostuvo Martínez.

El encuentro comenzó con dificultades para Argentina, que logró abrir el marcador gracias a Lucas Ordóñez durante el primer tiempo. En el complemento, Danilo Rampulla amplió la ventaja, pero Angola descontó a través de Gonzalo Neto y volvió a poner suspenso al resultado.

En ese momento apareció Martínez para convertirse en el protagonista del cierre. Primero marcó el 3 a 1 con un potente remate cuando restaban menos de cuatro minutos y, sobre el final, volvió a convertir con una gran definición para sellar el 4 a 1 definitivo. Su doblete aseguró la primera victoria argentina en el Grupo B y permitió dejar atrás la derrota frente a Francia.

"No da tiempo a lamentarse mucho ni tampoco a festejar mucho"

Pese a la alegría por el triunfo, el goleador dejó en claro que el plantel no tiene demasiado margen para celebrar, ya que este miércoles 14 de octubre, desde las 20, enfrentará a Chile en el último compromiso de la fase de grupos. "Ya pensando en Chile, pensando en lo que viene, que también va a ser un partido durísimo, que vamos a tener que trabajar mucho y así paso a paso, partido a partido", expresó.

En ese sentido, Martínez remarcó que la exigencia del Mundial obliga a pasar rápidamente de un partido al siguiente, priorizando la recuperación física y la preparación para cada rival. "Esto es así, no da tiempo a lamentarse mucho ni tampoco a festejar mucho. Ya tenemos que estar pensando en lo que viene, que es Chile, recuperar bien, dormir bien, comer bien y ya estar metido en lo que viene mañana", afirmó.

Con la confianza renovada después de su primera victoria, Argentina buscará cerrar la fase de grupos con otro triunfo frente al conjunto trasandino para llegar de la mejor manera a los cuartos de final. Mientras tanto, el equipo de José Luis Páez continúa trabajando para mejorar su funcionamiento y sostener la ilusión mundialista.