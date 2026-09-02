Lucas Maureira lanzó “Umbral”, un disco nacido en el Teatro del Bicentenario

El guitarrista y compositor sanjuanino Lucas Maureira presentó “Umbral”, su nuevo trabajo discográfico grabado en vivo en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario de San Juan. El álbum cuenta con la participación especial del Trío de Cuerdas Ámbar y la intervención escénica de los bailarines Federico Heredia y Nadia Caparrós.

El disco ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de streaming, entre ellas Spotify, Apple Music y YouTube.

“Umbral” representa una nueva etapa en la trayectoria artística de Maureira y propone una apertura hacia diferentes lenguajes sonoros. La obra parte de las raíces del tango y el folclore argentino, pero incorpora recursos compositivos vinculados con la música del siglo XX.

Entre sus principales características se encuentran el uso de armonías modernas y un elaborado contrapunto, elementos que atraviesan las composiciones y conforman una propuesta que busca ampliar las posibilidades de la música argentina contemporánea.

Un registro en vivo en San Juan

La grabación del álbum se realizó en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, lo que permitió registrar la propuesta en formato de concierto y sumar a la experiencia musical la participación del Trío de Cuerdas Ámbar y los bailarines invitados.

La combinación entre música e interpretación escénica forma parte de la identidad del proyecto y amplía la propuesta más allá del formato estrictamente instrumental.

La trayectoria de Lucas Maureira

Maureira desarrolla su actividad como guitarrista y compositor de música argentina del siglo XXI, con una producción que abarca diferentes formatos, desde obras solistas y de cámara hasta composiciones sinfónicas y audiovisuales.

Su trabajo toma como referencia a exponentes del tango y el folclore argentino, géneros que aborda desde una perspectiva contemporánea. En sus composiciones, el músico combina armonías modernas, contrapunto y melodías expresivas para construir un lenguaje propio.

Con el lanzamiento de “Umbral”, el artista sanjuanino suma un nuevo capítulo a ese recorrido y pone a disposición del público un registro realizado en su provincia y acompañado por músicos y artistas invitados.