Lucas Muñoz continúa internado en estado crítico en terapia intensiva del Hospital Rawson, varios días después del violento choque que protagonizó en Capital. En las últimas horas, los médicos comenzaron a reducir de manera paulatina la medicación para evaluar su respuesta neurológica.

El siniestro ocurrió el domingo en el cruce de avenida Ignacio de la Roza y calle Sarmiento. Muñoz circulaba en un Fiat Idea que impactó contra una Chevrolet S10 y, por la violencia del choque, salió despedido del habitáculo y terminó golpeando contra el asfalto.

Como consecuencia del impacto, sufrió un traumatismo encéfalocraneano moderado y politraumatismos. Desde entonces permanece bajo cuidados intensivos, mientras los profesionales siguen de cerca su evolución.

En las últimas horas, el equipo médico comenzó a disminuir de forma progresiva la medicación que recibe. El objetivo es avanzar lentamente hacia un despertar y evaluar cómo responde desde el punto de vista motor y cognitivo.

Desde su entorno familiar señalaron que el cuadro continúa siendo crítico y renovaron el pedido de acompañamiento y cadenas de oración por su recuperación.

Mientras la familia espera una evolución favorable, la UFI Delitos Especiales continúa con la investigación para determinar cómo se produjo el siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.

La Chevrolet S10 era conducida por un ciudadano chileno, quien fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Ahora, las pericias buscan reconstruir la mecánica del choque ocurrido en una de las esquinas más transitadas de Capital y determinar qué circunstancias derivaron en el fuerte impacto.