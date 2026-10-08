Policiales > Parte médico
Lucas Muñoz sigue en el Hospital Rawson crítico tras el choque en Capital
POR REDACCIÓN
Lucas Muñoz continúa internado en estado crítico en terapia intensiva del Hospital Rawson, varios días después del violento choque que protagonizó en Capital. En las últimas horas, los médicos comenzaron a reducir de manera paulatina la medicación para evaluar su respuesta neurológica.
El siniestro ocurrió el domingo en el cruce de avenida Ignacio de la Roza y calle Sarmiento. Muñoz circulaba en un Fiat Idea que impactó contra una Chevrolet S10 y, por la violencia del choque, salió despedido del habitáculo y terminó golpeando contra el asfalto.
Como consecuencia del impacto, sufrió un traumatismo encéfalocraneano moderado y politraumatismos. Desde entonces permanece bajo cuidados intensivos, mientras los profesionales siguen de cerca su evolución.
En las últimas horas, el equipo médico comenzó a disminuir de forma progresiva la medicación que recibe. El objetivo es avanzar lentamente hacia un despertar y evaluar cómo responde desde el punto de vista motor y cognitivo.
Desde su entorno familiar señalaron que el cuadro continúa siendo crítico y renovaron el pedido de acompañamiento y cadenas de oración por su recuperación.
Mientras la familia espera una evolución favorable, la UFI Delitos Especiales continúa con la investigación para determinar cómo se produjo el siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.
La Chevrolet S10 era conducida por un ciudadano chileno, quien fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.
Ahora, las pericias buscan reconstruir la mecánica del choque ocurrido en una de las esquinas más transitadas de Capital y determinar qué circunstancias derivaron en el fuerte impacto.