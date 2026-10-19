El regreso de la Selección Argentina senior masculina de hockey sobre patines a San Juan estuvo marcado por la emoción de los subcampeones del mundo, pero especialmente por la despedida de uno de sus máximos referentes. Lucas Ordóñez, capitán del conjunto albiceleste, confirmó que la final de los World Skate Games Asunción 2026 ante Francia fue su última participación mundialista. Visiblemente emocionado tras reencontrarse con su familia en el aeropuerto, el jugador habló con GRUPO HUARPE sobre el dolor de la derrota, el orgullo por el equipo y el cierre de una etapa histórica.

Más allá del resultado deportivo, el capitán argentino reveló que la decisión de despedirse de los Mundiales ya estaba tomada antes de disputar la final frente a Francia. "Este era mi último Mundial", expresó Ordóñez, quien explicó que había comunicado su determinación a sus compañeros, su esposa y sus hijos.

El jugador reconoció que su familia tuvo un papel fundamental para que pudiera llegar a esta última competencia internacional. Fueron ellos quienes lo alentaron y le dieron la fuerza necesaria para afrontar el desafío de representar nuevamente a Argentina.

Con emoción, aseguró que continuará acompañando a la Selección desde otro lugar. Además, destacó el trabajo de los jóvenes que vienen creciendo dentro del hockey nacional y expresó su confianza en que podrán representar al país de la mejor manera en los próximos años.

El orgullo por Argentina pese a la derrota ante Francia

Al analizar el desempeño del seleccionado, Ordóñez admitió que perder una final por penales dejó una sensación amarga. Sin embargo, puso en valor el recorrido del equipo y el objetivo que habían establecido antes de comenzar el campeonato.

"Para ganar campeonatos hay que jugar finales, hay que estar ahí", sostuvo el capitán, quien destacó que Argentina viene demostrando en los últimos años su capacidad para competir entre las mejores selecciones del mundo.

También recordó que los penales habían favorecido al conjunto albiceleste en la semifinal contra España, pero que la suerte fue diferente en la definición frente a Francia.

Pese al dolor por no haber conseguido el título, felicitó a sus compañeros por el esfuerzo realizado durante el Mundial y reconoció el mérito de Francia, que conquistó por primera vez el campeonato.

De esta manera, Ordóñez cerró su última participación mundialista con la medalla de plata y la tranquilidad de haber integrado una Selección que volvió a disputar una final. Su despedida estuvo acompañada por el cariño de su familia, el reconocimiento a sus compañeros y la confianza en las nuevas generaciones del hockey argentino.