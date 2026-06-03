Después de 19 años compitiendo en la máxima categoría del hockey sobre patines europeo, Lucas Ordóñez emprenderá el regreso definitivo a San Juan. El capitán de la Selección Argentina confirmó que dejará Benfica cuando finalice su contrato, el próximo 30 de junio, y continuará su carrera deportiva en Atlético Argentino.

La noticia marca el retorno de uno de los jugadores más importantes surgidos del hockey sanjuanino en las últimas décadas. A los 38 años, el multicampeón mundial cerrará una extensa etapa en Europa para comenzar una nueva vida junto a su esposa Leticia y sus tres hijos en la provincia que lo vio crecer.

Ordóñez reveló su decisión durante una entrevista en el programa Sobre Patines TV, que se emite por HUARPE TV, luego de recibir la autorización del club portugués para hablar sobre su futuro. "No podía hablar de lo que iba a pasar porque tenía un acuerdo con Benfica y mi contrato termina el 30 de junio, pero ya me autorizaron y puedo decirlo", explicó.

Formado en Hispano, el delantero desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en Europa. Su trayectoria incluyó pasos por algunos de los equipos más importantes del continente, con etapas destacadas en Barcelona y las últimas ocho temporadas en Benfica, donde se consolidó como una de las figuras del hockey internacional.

Más allá de lo deportivo, el regreso responde a una decisión familiar que venía tomando forma desde hace tiempo. "Me vuelvo a San Juan con la familia después de tanto tiempo en Europa. Es algo que veníamos soñando y estamos a pocas semanas de concretarlo", señaló.

Aunque gran parte del ambiente del hockey imaginaba una vuelta a Hispano, el club donde se formó, Ordóñez confirmó que defenderá los colores de Atlético Argentino. Según explicó, la propuesta presentada por la institución fue determinante para definir su futuro.

"Voy a jugar en Atlético Argentino. Fue una decisión familiar que tiene que ver no solo con lo deportivo, sino también con lo que pasa afuera del hockey. La propuesta y el proyecto de Argentino es muy bueno", sostuvo.

El jugador también reveló que habló previamente con dirigentes de Hispano para comunicarles su decisión. "Mucha gente imaginaba que volvía a Hispano porque es la casa que me formó. Lo hablé con quien tenía que hablar y lo entendieron perfectamente", contó.

De esta manera, el hockey sanjuanino recuperará a uno de sus máximos referentes. Tras casi dos décadas en la élite europea, Ordóñez volverá a competir en la provincia con la camiseta de Atlético Argentino y abrirá una nueva etapa de su carrera cerca de su familia y de su gente.