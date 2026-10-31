River Plate ultima los detalles para disputar el Superclásico frente a Boca Juniors, previsto para este domingo 1 de noviembre en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El entrenador interino Leonardo Ponzio prepara tres modificaciones respecto del equipo que venció a Racing, aunque la principal preocupación pasa por la situación física de Aníbal Moreno, quien difícilmente llegue en condiciones para ser titular.

El mediocampista continúa con molestias producto de una discopatía lumbar que lo obligó a abandonar el último encuentro ante Racing y que anteriormente lo había mantenido alejado de las canchas durante 45 días. Si bien el cuerpo técnico lo esperará hasta último momento, las posibilidades de que integre el once inicial son reducidas.

Ante este escenario, Ponzio se inclinaría por Lucas Silva, un juvenil de apenas 19 años que cuenta con nueve partidos en la Primera División y que podría disputar su primer Superclásico como titular. La decisión representaría una apuesta importante en un encuentro de máxima exigencia.

La alternativa tomó fuerza debido a que Fausto Vera también se encuentra descartado por un desgarro. Con dos mediocampistas centrales afectados físicamente, el entrenador evaluó distintas opciones tácticas, aunque finalmente se inclinaría por mantener el esquema y utilizar a Silva como reemplazante natural.

Los tres cambios que prepara Ponzio para enfrentar a Boca

Además de la posible inclusión del juvenil, River recuperaría a dos futbolistas importantes en la defensa: Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña.

Martínez Quarta volvería a la titularidad después de cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Su ingreso sería en lugar de Lautaro Rivero, quien ocupó su puesto durante el último compromiso.

Por su parte, Acuña se recuperó de una molestia en el empeine y está en condiciones de regresar al lateral izquierdo. El campeón del mundo con la Selección Argentina reemplazaría a Francisco Ortega.

De esta manera, las tres variantes que analiza Ponzio serían los ingresos de Silva, Martínez Quarta y Acuña, en reemplazo de Moreno, Rivero y Ortega.

La intención del entrenador es conservar la estructura del equipo que consiguió una victoria ante Racing, evitando modificaciones profundas en el funcionamiento colectivo a pocos días del enfrentamiento con Boca.

La probable formación de River para el Superclásico

De no surgir inconvenientes durante los últimos entrenamientos, River saldría a La Bombonera con la siguiente alineación:

El posible once del Millonario

Arquero: Santiago Beltrán.

Defensores: Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña.

Mediocampistas: Tobías Andrada, Lucas Silva y Tomás Galván.

Delanteros: Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.

La principal novedad sería la presencia de Silva en el centro del campo, en un sector determinante para controlar el ritmo del partido. El juvenil tendría la responsabilidad de reemplazar a Moreno en uno de los compromisos más importantes de la temporada.

Mientras tanto, el cuerpo técnico continuará evaluando la evolución del mediocampista lesionado para determinar si puede integrar el banco de suplentes.

Con estos movimientos, Ponzio buscará presentar un equipo equilibrado, con experiencia en la defensa y una apuesta juvenil en el mediocampo, para afrontar un nuevo capítulo del Superclásico del fútbol argentino.