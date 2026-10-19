El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, viajó a Londres junto a funcionarios de Mendoza y Jujuy para participar de la London Metal Exchange Week (Lme Week), uno de los foros más influyentes de la industria global de metales y minerales críticos. La misión ocurre en la misma semana en que la Argentina formalizó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar su pedido para frenar la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas.

La comitiva se centró en cuadros técnicos del sector minero y no en figuras políticas de primer nivel, luego de que el Gobierno suspendiera el viaje presidencial a Londres. La agenda de Lucero incluye dos citas centrales. El lunes 20 de octubre participará del Argentina Day, un foro de inversión en minerales estratégicos organizado por la Embajada argentina en Londres. Al día siguiente, expondrá como panelista en el Wood Mackenzie Lme Forum, en un bloque dedicado a la geopolítica de los minerales críticos y el dominio chino en las cadenas de suministro.

El conflicto diplomático

El viaje minero se da en medio de una fuerte escalada bilateral. El 13 de octubre, Buenos Aires pidió medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para prohibir nuevas actividades extractivas del proyecto petrolero Sea Lion, que prevé una inversión de US$2.200 millones.

Londres respondió con firmeza. La subsecretaria del Foreign Office, Uma Kumaran, calificó las acciones argentinas como una "campaña escalada de coerción económica" y anunció que activarán la legislación de Protección de los Intereses Comerciales (Pti) para blindar a las empresas que operan en las islas.

En paralelo, el asesor presidencial Santiago Caputo sumó un nuevo frente de controversia al publicar en la red social X mensajes sobre una supuesta "colonización" del Islam en el Reino Unido. La publicación fue replicada por el presidente Javier Milei y generó preocupación en medios británicos, según supo DIARIO HUARPE.

El interés en litio y cobre

Más allá de la controversia política, el Servicio Geológico Británico (Bgs) identificó a la Argentina como uno de sus tres destinos prioritarios para la cooperación en minerales críticos. Las oportunidades específicas se centran en litio, cobre y exploración geológica en Jujuy, Salta y Catamarca.

Según la Estrategia Nacional de Minerales Críticos del Reino Unido, la demanda interna de litio crecería un 1.100% antes de 2035, mientras que la de cobre casi se duplicaría. La organización del Argentina Day confirma que la representación diplomática argentina en el Reino Unido mantiene activa su agenda de promoción de inversiones, incluso en el momento de mayor confrontación bilateral en décadas.

En octubre de 2024, durante la Lme Week, las embajadas de Argentina y el Reino Unido ya habían coorganizado un encuentro similar, donde Lucero y cinco gobernadores de provincias mineras presentaron el potencial del país ante inversores internacionales.