Luces para cuidar el césped y refrigeración: los detalles del estadio en Dallas

La sede de los Dallas Cowboys en Arlington se transformó para recibir el duelo entre Argentina y Austria. El recinto que originalmente albergaba a 100 mil personas debió reducir su capacidad a 70.649 espectadores para ajustar las dimensiones del campo de juego según las exigencias de la FIFA. Esta modificación implicó el desmontaje de diversas áreas exclusivas en la zona inferior del complejo que costó 1.300 millones de dólares.

El campo de juego presenta una combinación de pasto Kentucky bluegrass y ryegrass que se cultivó en Colorado. Su traslado hacia el norte de Texas requirió el uso de 24 camiones refrigerados que transportaron rollos de un metro de ancho por 15 de largo. Para garantizar su mantenimiento ante la seguidilla de partidos, se instalaron cientos de luces fluorescentes de color violeta que estimulan la fotosíntesis de manera constante.

El aspecto climático es fundamental debido a las temperaturas externas que superan los 35 grados. Según detalló la empresa a cargo de la climatización, "el sistema combina distintas tecnologías de alta eficiencia con una capacidad total de 430 HP para acondicionar cada ambiente según su uso y ocupación". Además, el techo retráctil protege tanto a los deportistas como a los fanáticos de las condiciones extremas de Texas. La infraestructura apunta a sostener la temperatura interna del estadio en 20 grados centígrados.

En el centro del recinto cuelgan cuatro pantallas gigantes que suman un peso de 500 toneladas. Las de mayor tamaño miden 22 metros de alto por 49 de ancho, ofreciendo una experiencia visual única para quienes asistan a ver a los campeones del mundo. Este escenario recibirá cinco encuentros de la fase de grupos, dos de los 16avos de final, uno de octavos y una semifinal.