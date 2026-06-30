Lucho Miranda: “El show está en su mejor momento y San Juan va a disfrutarlo”

El comediante chileno Lucho Miranda llega nuevamente a San Juan con su espectáculo “Abriendo las Manos”, una propuesta que, según explicó, atravesó un proceso de crecimiento durante el último año y hoy se encuentra en su mejor momento. Las entradas tienen un valor de $50.000 y se consiguen en www.entradaweb.com

En diálogo con DIARIO HUARPE, el artista contó cómo vive su regreso a la provincia y destacó la respuesta del público sanjuanino, al que definió como cercano y entusiasta. “El año pasado San Juan lo hizo muy bien, el público es muy bueno”, expresó al recordar su primera visita.

Miranda explicó que la gira comenzó hace aproximadamente un año y que, con el paso de las presentaciones, fue encontrando el ritmo y la identidad del espectáculo. “Ya no estoy tan en el primer momento, siento que lo estoy tratando al día. Encontré el tono y la forma en que se contaba”, señaló.

El comediante aseguró que la obra actualmente atraviesa una etapa especial, donde logró consolidar la interacción con el público y disfrutar cada función.

Una conexión con espectadores de todas las edades

Uno de los aspectos que caracteriza a “Abriendo las Manos” es el vínculo que genera con quienes asisten al show. Miranda destacó que la participación del público aporta momentos inesperados y que esa diversidad de historias y edades enriquece la experiencia. “Es sorprendente ver tanta gente, tanto público. Cada cosa que pasa me sorprende mucho, me divierto mucho”, afirmó.

El artista también recordó la repercusión que tuvo en San Juan un momento del espectáculo con una niña del público y señaló que ese tipo de situaciones lo llenan de orgullo y motivación.

El futuro después de la gira

Miranda adelantó que este ciclo de presentaciones continuará durante 2026 y que luego comenzará una nueva etapa con un proyecto diferente. “Después de un año empezamos con otro nuevo kit, nuevo punto de vista”, explicó sobre sus próximos trabajos.

Además de sus presentaciones en vivo, el comediante también continúa desarrollando contenido digital y podcasts. Según contó, ese formato le permite mostrar una faceta diferente de su personalidad. “El podcast es fundamental para los comediantes porque muestra una cara distinta al público, una forma más cercana”, explicó.

La cita en el Teatro Municipal

Lucho Miranda se presentará en San Juan el domingo 5 de julio a las 20 horas en el Cine Teatro Municipal con su espectáculo “Abriendo las Manos”.

El show tuvo un cambio de escenario y finalmente se realizará en la sala municipal. Desde la organización informaron que las entradas adquiridas mantienen su validez y que la capacidad es limitada. “Para la gente que me conoce va a estar increíble, y para la gente que no me conoce va a estar mejor aún”, invitó el comediante, quien aseguró que la propuesta está pensada para que el público pueda disfrutar desde el primer momento.