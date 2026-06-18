Lucho Miranda vuelve a San Juan con su espectáculo “Abriendo las Manos”

El humor volverá a ocupar el escenario del Teatro Sarmiento con la presentación de Lucho Miranda, quien llegará a San Juan para ofrecer su espectáculo “Abriendo las Manos” el próximo 5 de julio a las 20 horas.

El comediante regresa a la provincia con una propuesta que mezcla relatos personales, situaciones cotidianas y una mirada aguda sobre la realidad, en un formato que busca generar una conexión directa con el público a través de la risa y la identificación.

Según adelantan desde la producción, el show propone un recorrido por experiencias y reflexiones que forman parte de la vida de Miranda, abordadas con el humor que lo convirtió en una de las figuras más destacadas del stand up hispanohablante.

“Abriendo las Manos” plantea además una premisa que atraviesa toda la presentación: la capacidad de reírse de uno mismo como una herramienta para enfrentar las dificultades y encontrar una nueva perspectiva sobre las situaciones de la vida diaria.

Entradas y detalles

La función se realizará en el Teatro Sarmiento y será apta para todo público. La apertura de puertas está prevista para 40 minutos antes del inicio del espectáculo. Las entradas ya se encuentran a la venta tanto a través de los canales digitales habilitados por la organización como en la boletería del teatro. El valor de la Platea Baja fue fijado en $50.000.

Además, desde la organización informaron que quienes utilicen el espacio destinado a personas en silla de ruedas deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento de ingresar. En tanto, los acompañantes deberán adquirir su entrada en la boletería del teatro.