Lucía Guzzo tiene 21 años, es de San Juan y viajará a Córdoba para participar como voluntaria durante la visita del papa León XIV. Integrante de la Parroquia de Santa Lucía, vive esta experiencia como una misión de fe y servicio a los demás, impulsada por un llamado que, según contó, sintió de manera especial este año.

“Cuando sentí el llamado, dije: es una misión que me está enviando el Señor a servir a mis hermanos”, expresó la joven a DIARIO HUARPE, al recordar qué la motivó a inscribirse. Aunque reconoció que tuvo dudas antes de tomar la decisión, finalmente entendió que quería ser parte de este acontecimiento desde el lugar del servicio.

Lucía encontró una forma de explicar su compromiso en la historia bíblica de Marta y María. Para ella, la experiencia de voluntariado representa la posibilidad de entregar el corazón y acompañar a quienes se acercan a Jesús.

El rol de la voluntaria sanjuanina durante la visita del Papa

La joven ya conoce cuál será su tarea durante el encuentro religioso. Dentro de su cuadrilla, estará a cargo de acompañar a los ministros extraordinarios de la Eucaristía, conocidos como MEC.

Su función será colaborar para que los fieles puedan acercarse a recibir la comunión. Para eso, los voluntarios utilizarán paraguas de distintos colores que permitirán identificar los sectores y orientar a las personas durante la celebración.

Lucía explicó que el trabajo requiere acompañamiento y organización, pero también una actitud especial hacia quienes participen del encuentro. La alegría, aseguró, será una de las características centrales del grupo. “Es la forma de recibir a los demás que van a estar yendo a ver al Papa”, señaló.

Una experiencia de encuentro con jóvenes de todo el país

Además de la posibilidad de participar de un acontecimiento religioso histórico, Lucía espera compartir la experiencia con voluntarios de distintas provincias argentinas.

En su cuadrilla conviven personas de diferentes edades, incluso adultos de entre 40 y 50 años, mientras que los jóvenes son una minoría. Para ella, esa diversidad será una oportunidad para aprender y enriquecerse a partir del intercambio.

La sanjuanina destacó que el servicio no se limitará a cumplir una tarea, sino que también implicará acompañar a otros, compartir experiencias y construir vínculos durante las jornadas de trabajo.

La expectativa de escuchar al Papa León XIV

Consultada sobre qué espera llevarse del encuentro con León XIV y de sus palabras durante la homilía, Lucía reconoció que todavía no encuentra una forma concreta de describirlo. “Es un sentimiento que me va a llenar de paz y voy a dejar que me sorprenda”, expresó.

Con esa expectativa, la joven sanjuanina se prepara para vivir una experiencia que combina fe, servicio y encuentro. Para ella, viajar a Córdoba será mucho más que participar de una celebración: será responder a una misión que siente propia.