La emoción de la alta competencia se respira en cada rincón del estadio en los World Skate Games Asunción 2026. Con el pulso acelerado por la adrenalina del torneo, el móvil especial de DIARIO HUARPE fue testigo directo del triunfo implacable que dieron Las Águilas ante la selección de Chile, ganando 4 a 0 y la consecuente clasificación a la semifinal del torneo.

Después del encuentro y en la intimidad de la delegación nacional, en medio de la alegría, Lucia Maldonado dio su balance del duelo. La campaña de la Selección Argentina exigió ajustes tácticos sobre la marcha, templanza defensiva y un compromiso colectivo total para superar los momentos de máxima tensión en el campeonato.

Lucia analizó con la mente fresca y conceptos claves cómo fue el juego y el rendimiento del equipo, el cambio de estrategia implementado tras el cruce con España y la entrega absoluta dentro de la pista.

"La verdad que el partido contra España no salió como lo habíamos planteado en un principio; teníamos que cambiar la cabeza, sabíamos que teníamos que meterlo sí o sí, un empate no nos servía, así que salimos pensando nosotras en afianzar nuestro juego", comenzó con el trago amargo en la garganta por la derrota contra el equipo ibérico.

Pero en esta oportunidad, la historia fue distinta: "nos hicimos fuerte en defensa, le hicimos caso al técnico en ataque, así que nos sentimos más, seguras en lo que hicimos y nos salió bien".

La pasión en el equipo y el amor por los colores de la selección fue otro aspecto que resaltó Lucia: "Como argentinas nos caracteriza eso, por ahí nos envidian un poco eso, el amor que le tenemos a la camiseta y blanca. Hoy estamos representándola y me siento orgullosa porque todos queremos estar en este lugar. Mis compañeras... qué decirte, van más que el 100%, el 120% por partido", manifestó exultante.

Y remarcó: "reorgullosa de todo, tenemos un grupazo, este equipo quiere seguir para más y meternos en semi de un mundial no es de todos los días, así que nada, estoy muy muy feliz", expresó la patinadora.

Finalmente, Maldonado -con la adrenalina bajando- comentó: "el partido clave era hoy, ahora a descansar un poco, mirar a ver qué hacen ellas (el seleccionado de Italia), ya las conocemos un poco, nos hemos encontrado varias veces en otros mundiales con ellas. Estamos con muchas ganas de lo que viene, porque al final es una semifinal, todos quieren ganar, pero bueno, nada, concentradas en nosotras, en que salgan nuestras cosas bien", culminó Lucia con la mentalidad ganadora puesta en el próximo compromiso.

Lo que viene, tal como mencionó Luchy, será descansar y prepararse ante el duelo con Italia para la semifinal, que será mañana viernes a las 17:30 hs. y podrá verse en vivo por HUARPE TV.