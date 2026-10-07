La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines sufrió una dura derrota por 7 a 1 frente a España, vigente campeona del mundo, en una nueva presentación por el Mundial de Asunción 2026. Tras el encuentro, la capitana Luciana Agudo reconoció la superioridad del conjunto europeo, señaló los aspectos que deberá corregir el equipo y rápidamente puso la mirada en el próximo compromiso ante Chile. GRUPO HUARPE realiza una cobertura especial desde Paraguay con el enviado especial Maximiliano Maldonado.

“Han jugado bien las chicas de España. Sabíamos que era un partido muy complicado, que podía pasar cualquier cosa, pero vamos a aprender de los errores y ahora nos jugamos todo contra Chile”, expresó Agudo en diálogo exclusivo con GRUPO HUARPE luego de la derrota.

La capitana hizo una fuerte autocrítica sobre el rendimiento argentino y marcó especialmente los problemas defensivos que tuvo el equipo durante el encuentro. “Sobre todo la defensa, creo que es lo que ha fallado y lo que sabíamos que teníamos que hacer”, sostuvo. El primer tiempo había sido más parejo, pero en el complemento España logró ampliar la diferencia y terminó construyendo una victoria contundente.

A pesar del resultado, Agudo remarcó que Las Águilas tienen equipo para competir y pidió no bajar los brazos. “España es un equipo muy complicado, muy completo, pero sabemos que nosotros también tenemos un buen equipo como para hacerle frente”, aseguró.

Ahora, la Selección Argentina tendrá una jornada para recuperarse, analizar lo sucedido ante España y comenzar a preparar el duelo frente a Chile, un rival al que conoce bien por los enfrentamientos previos. “Ya nos conocemos de hace bastante. Hemos tenido amistosos contra ellas, así que sabemos lo que se viene. Nos jugamos todo y vamos ahora a ese partido”, cerró la capitana.