La adolescente Luciana, de 15 años, que era intensamente buscada en la provincia de Córdoba desde el lunes, fue encontrada este martes en la ciudad de Jesús María.

La información fue confirmada por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien indicó que la joven “fue encontrada sana y salva” y que él mismo informó la situación a la madre.

Luciana había desaparecido luego de salir del colegio en la localidad de Colonia Caroya, donde fue vista por última vez al mediodía del lunes. Según la investigación, habitualmente esperaba a su hermana en las inmediaciones de la institución para regresar a su domicilio, pero ese día no volvió a ser vista.

Ante la denuncia radicada por la familia, se activó un operativo coordinado por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María junto a la Policía de Córdoba, que incluyó la intervención de distintas fuerzas de seguridad.

El despliegue contó con cerca de 100 efectivos, móviles policiales, un helicóptero, personal de Bomberos y unidades especiales del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR). Además, se analizaron cámaras de seguridad, registros de telefonía celular y redes sociales para reconstruir sus últimos movimientos.

El caso tuvo alcance nacional tras la activación del Alerta Sofía, el sistema de búsqueda urgente de niñas, niños y adolescentes en situación de desaparición y posible riesgo.

Tras su hallazgo, la adolescente fue trasladada a un centro de salud para la realización de controles médicos de rutina. La Fiscalía de Jesús María será la encargada de brindar detalles sobre las circunstancias del hallazgo y el avance de la investigación.