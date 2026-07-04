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Luciana Salazar alentó a la Selección Argentina con look llamativo
POR REDACCIÓN
Luciana Salazar estuvo presente en el Hard Rock Stadium de Miami para acompañar a la Selección Argentina en su partido por los dieciseisavos de final del Mundial ante Cabo Verde.
La mediática compartió previamente en sus redes sociales imágenes junto a su hija Matilda, donde mostró el outfit elegido para la ocasión. El conjunto estuvo compuesto por un top tipo corset con estilo bikini en tonos turquesa, con detalles brillantes y aplicaciones plateadas. En el centro de la prenda se destacaba un diseño en amarillo asociado a los colores de la bandera argentina.
Para completar el look, utilizó una minifalda de jean desflecada, de tiro bajo y corte corto, junto con botas altas de denim por encima de la rodilla. También sumó anteojos de sol oscuros como accesorio final.
La presencia de Salazar en la tribuna y su vestimenta generaron repercusión en redes sociales durante el desarrollo del encuentro. El contenido compartido se viralizó rápidamente entre usuarios y asistentes al estadio.
El partido de la Selección Argentina en Miami reunió a distintos seguidores y figuras públicas, mientras el equipo avanzaba en la competencia internacional.