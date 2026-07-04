Luciana Salazar estuvo presente en el Hard Rock Stadium de Miami para acompañar a la Selección Argentina en su partido por los dieciseisavos de final del Mundial ante Cabo Verde.

La mediática compartió previamente en sus redes sociales imágenes junto a su hija Matilda, donde mostró el outfit elegido para la ocasión. El conjunto estuvo compuesto por un top tipo corset con estilo bikini en tonos turquesa, con detalles brillantes y aplicaciones plateadas. En el centro de la prenda se destacaba un diseño en amarillo asociado a los colores de la bandera argentina.

El outfit que eligió la mediática para asistir al Hard Rock Stadium de Miami.

Para completar el look, utilizó una minifalda de jean desflecada, de tiro bajo y corte corto, junto con botas altas de denim por encima de la rodilla. También sumó anteojos de sol oscuros como accesorio final.

La presencia de Salazar en la tribuna y su vestimenta generaron repercusión en redes sociales durante el desarrollo del encuentro. El contenido compartido se viralizó rápidamente entre usuarios y asistentes al estadio.

El partido de la Selección Argentina en Miami reunió a distintos seguidores y figuras públicas, mientras el equipo avanzaba en la competencia internacional.