Luciana Salazar contó la verdad del misterioso hombre que la llevó al Mundial

Luciana Salazar se encuentra instalada en Miami para brindar su apoyo a la Selección Argentina durante el Mundial. Su estadía en tierras estadounidenses no pasó desapercibida por su vestimenta y por la compañía durante su arribo al aeropuerto. La modelo fue vista junto a su hija Matilda, el niñero y un hombre identificado como Eduardo Wassi en el inicio de su viaje.

A raíz de estas imágenes, en el programa televisivo se refirieron al vínculo entre ambos. Pepe Ochoa aseguró que "No es chongo, es novio" mientras que Ángel de Brito agregó que "Ella tiene por contrato que no puede mostrar novios" en referencia a un supuesto acuerdo firmado previamente. Ante la repercusión de estas versiones, la mediática decidió expresarse para fijar su postura sobre su presente privado.

A través de sus declaraciones, la protagonista explicó que "Hace tiempo que no me gusta hablar de mi vida y tengo los motivos para no hacerlo" descartando brindar detalles específicos sobre su acompañante. Además, se refirió a las consultas constantes que recibe en sus perfiles digitales por parte de sus seguidores sobre el tema.

Sobre este punto, Luciana Salazar enfatizó que "Lo único que me gustaría dejar en claro, porque muchas personas me están preguntando, es que no me voy a hacer claro de nada de lo que están publicando en portales o redes que no haya salido de mi boca". Con esta frase buscó desvincularse de las especulaciones externas que circularon en las últimas horas.

Para cerrar su descargo desde Miami, donde celebra el pase de la Selección a los 16 mejores del torneo, la modelo fue tajante sobre futuros anuncios. Ella manifestó que "El día que tenga que decir o anunciar algo sobre mi vida personal lo voy a hacer yo" dando por terminada la discusión sobre su situación sentimental actual.