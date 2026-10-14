Luciana Salazar se peleó con Julieta Prandi: ¿la culpable de la separación?

Julieta Prandi y Luciana Salazar protagonizan un nuevo capítulo tras la sorpresiva separación de la conductora y Emanuel Ortega, ocurrida apenas 27 días después del casamiento civil. Las especulaciones sobre la mala relación con la familia del músico aumentaron considerablemente debido a la ausencia de varias figuras clave en la boda celebrada el martes 15 de septiembre.

El quiebre irrecuperable entre ambas mujeres tuvo lugar durante un cumpleaños de Palito Ortega, según confirmaron testigos presenciales. En esa reunión, la presentadora decidió saludar a cada uno de los invitados pero ignoró por completo a la modelo y ex de Martín Redrado. La actitud generó un malestar inmediato en el entorno más cercano del clan.

Al notar el desaire, Evangelina Salazar intervino de manera firme ante la situación. "Acá se saluda a toda mi familia, venís a saludar a mi sobrina y que no pase esto nunca más", le advirtió la esposa de Palito Ortega a la conductora. Quienes presenciaron el momento aseguraron que la matriarca le puso los puntos de forma contundente.

Por otro lado, la incomodidad familiar quedó expuesta cuando las cámaras de Intrusos abordaron a Julieta Ortega para preguntarle por el sorpresivo final de la pareja tras seis años juntos. La actriz intentó esquivar la nota de inmediato, tapó el lente con su mano y rogó: "No, no, no, no, por favor, no me hagas esto".

Al ser consultada sobre cómo se enteró de la triste noticia, la artista confirmó que se informó "como ustedes", en referencia al comunicado publicado en redes. Ante la insistencia del cronista por obtener alguna declaración sobre el distanciamiento de su hermano, la actriz prefirió mantener la cautela y cerró la nota con un tajante "no me hagas esto, te lo pido por favor" y "simplemente nada para decir".