Luciana Salazar sería la tercera la discordia en una pareja millonaria

Luciana Salazar utilizó sus redes sociales para responder a las versiones que circularon sobre su presente afectivo. La reacción surgió luego de que Ángel de Brito informara en Bondi Live que la modelo se habría mudado de hotel en Estados Unidos porque la esposa de un hombre vinculado a ella se enteró de que estaban juntos. Ante esto, Salazar expresó que "Me da bronca tener que salir a desmentir cosas de 'mi supuesta vida personal' que están levantando en los medios".

En sus historias de Instagram, la mediática remarcó que "Primero y principal nunca de mi boca salió que yo estaba en pareja con alguien". Además, se refirió al hombre con el que fue relacionada, identificado en el programa LAM por Pepe Ochoa como Eduardo Wassi. El panelista relató sobre el hallazgo del vínculo que "Y nos dimos cuenta de que ese nombre, la persona que está al lado de ella, el dueño de la camioneta donde estaban estacionados y le dan la sorpresa a Matilda es de él, es multimillonario".

Ochoa también agregó que "Su vínculo, su nuevo romance es dueño de un departamento de lujo en el Four Seasons de Miami" y que el empresario "Es dueño de varios departamentos ahí". Según la información brindada en el ciclo de América TV, el hombre mantiene un perfil específico pues "Él acá tiene varias propiedades pero vive más en zona sur". El periodista aseguró que "Es una relación formal" y ante la pregunta de Denise Dumas sobre "Hace cuánto estarían juntos, Pepe", el comunicador indicó que "Me hablan de hace unos meses".

Sobre la identidad del hombre, el panelista detalló que "El tipo se llama Eduardo Wassi, un tecnológico multimillonario" y describió su situación personal señalando que "Él es separado, tiene un hijo, tiene mucho dinero, es empresario tecnológico, le va a bárbaro". Ante estos datos, la modelo aclaró en su descargo que "Segundo, con la 'supuesta persona que me vinculan es un amigo soltero' tiene un hijo divino al cual conocemos tanto mi hija como yo y que compartimos momentos juntos. Esa persona nunca estuvo casada, o sea no tiene exmujer".

Durante el debate televisivo, Carolina Molinari también intervino y opinó que "Si llevás niñero es porque dormís con el tipo". Finalmente, Salazar rechazó las etiquetas sobre su conducta personal. La modelo concluyó manifestando que "Así que además que no es mi pareja, tengo que bancarme que me pongan como tercera en discordia". De esta manera, buscó desestimar las teorías sobre su viaje y su relación con el empresario.