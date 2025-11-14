Luciano Castro y Griselda Siciliani tienen el sueño de tener su casa frente al mar. Por ello, este año comenzaron la construcción de un proyecto en un terreno que compraron juntos en Mar de Cobo. Si bien los actores cumplieron con todos los requisitos e incluso pidieron un permiso especial para construir sobre la línea del médano, el avance de las obras en esa zona generó quejas por parte de los vecinos del municipio de Mar Chiquita.

Los reclamos vecinales señalan que ya se han autorizado demasiadas edificaciones, e incluso muchas se han realizado sin permiso. A esto se suma que el año pasado hubo un cambio de normativa que impide construir sobre los médanos y con una altura superior a 6 metros. Esta situación puso trabas al proyecto, obligando a los actores a realizar muchos trámites administrativos.

A pesar de los problemas, cuando circuló la versión de que Luciano y Griselda habrían considerado abandonar la obra, el periodista Luis Bremer contactó a Luciano Castro, quien lo negó. Castro aseguró: "Por ahora va todo bien". Aunque reconoció que el proyecto está "un poco atrasado" para su gusto, ya que la quieren terminada para este verano, añadió: "pero bueno".

Fue precisamente en este contexto de la obra en curso que Luciano Castro se despachó con una frase que resultó ser polémica: "Soy el mayor interesado en que esto salga. Esta piba (Griselda) va a convivir conmigo sea como sea".

Aunque la intención de Luciano Castro era hacer una humorada, muchos detractores (haters) lo interpretaron como un intento machista por imponer su voluntad en la relación. Esta percepción se intensificó debido a que Griselda ha manifestado en varias ocasiones que es reacia a la convivencia. El video con la declaración recibió fuertes críticas. Entre los mensajes que recibió el contenido se encontraban: "Salí de ahi hermana", "Rezo por Griselda", "Qué tóxico", "El que convive pero después las cornea", y "Alto machirulo".