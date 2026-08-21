Luciano Castro le robó el trabajo a Vicuña y estalló la farándula argentina

La escena artística nacional experimenta un cambio de gran relevancia en su cartelera teatral. El actor Benjamín Vicuña tomó una determinación imprevista con respecto a su participación en el proyecto titulado Secretos en la montaña, resolviendo alejarse definitivamente del elenco.

Esta sorpresiva desvinculación se produjo en un contexto complejo marcado por la polémica mediática que mantiene con el exfutbolista Mauro Icardi, marco en el cual el chileno hizo pública su partida mediante la declaración "Me despido" para sellar su alejamiento.

Además de este conflicto de carácter público, trascendieron motivos profesionales que influyeron en su alejamiento de la obra teatral. En declaraciones previas, el propio artista chileno manifestó que le da "pudor" la realización de escenas de desnudos exigidas por la trama del espectáculo, una postura que generó una fuerte repercusión en el ambiente artístico nacional y motivó diversos comentarios.

Frente a la vacante producida por esta renuncia, los responsables de la producción teatral se movilizaron con celeridad para reestructurar el elenco principal de la obra. En ese sentido, diversas fuentes periodísticas del sector de espectáculos aseguran que Luciano Castro será el encargado de reemplazar a Benjamín Vicuña en el papel protagónico de la obra, asumiendo el desafío interpretativo dentro del elenco.