Tras la filtración de las fotos hot, Luciano Castro se emocionó al recordar la charla que tuvo con su hijo cuando le explicó la situación. El sábado Castro y Rojas visitaron el programa Podemos Hablar y contaron cómo lograron superar aquel episodio. El actor aseguró: “Mis hijos son lo mejor que tengo”.

"La charla con mi hijo es distinta a la de mi mujer. Para mí es mucho más angustiante hablar con mi hijo que con mi esposa, porque uno tiene en la cabeza la responsabilidad de ser padre, y pensar cómo puede afectar y cómo puede llegar el efecto rebote a él. Tuvimos una buena charla. Me dijo cosas que no me gustaban, pero prefiero tener un hijo que me diga las cosas en la cara de frente y cosas feas, cosas que no me gustan, a tener un hijo sumiso y que diga ‘si papi, no pasa nada’. Entonces yo estoy orgulloso y feliz de tener el hijo que tengo”, subrayó.

Entre lágrimas, el actor dijo que recordarlo le genera “mucha emoción”. “No es para causar ternura, porque el tema de ser consciente pasa por otro lado. A mí me emocionan mis hijos porque son lo mejor que tengo”, aseguró el actor.

Fuente: Teleshow