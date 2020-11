Luciano García: el efecto viral de San Juan habla de sus sueños y de lo peor que le pasó en el año

El año 2020 fue olvidable para muchos por el tema de la pandemia y la falta de trabajo debido a la crisis económica que trajo la cuarentena obligada. Pero para Luciano García, un pibe de 22 años que trabaja como notero en Canal 8, fue totalmente lo contrario. A pesar de que ya tenía un año muy bueno en lo laboral, la frutilla del poste vino con un móvil televisivo que hizo por la muerte de Diego Armando Maradona. Más allá de la tristeza por el fallecimiento del Diez, el video fue furor en redes sociales debido a que los entrevistados no sabían nada de fútbol menos de Maradona. Esto fue replicado por un diario deportivo importante de España y por el mismísimo conductor del Cantando 2020 Ángel de Brito.

Somos lo mejor del país! pic.twitter.com/sbpdxKxAcn — Sanguchetti (@Sanguchettti) November 25, 2020

"Nunca me reí tanto en mi vida con el video que se hizo viral en rede sociales", dijo Luciano García a DIARIO HUARPE. El notero sanjuanino supone que el que creó el video meme lo vio justo en el streaming de Canal 8, le pareció chistoso y lo cortó para después subirlo a Twitter. "Yo sabía que había sido cómico, pero no me esperaba la explosión que tuvo en redes sociales", señaló. Para colmo después, fuera del aire, tuvo un divertido desencuentro con su camarógrafa. Es que se enganchó con el cable y no pudo seguirlo a Luciano que seguía preguntando por la Peatonal con total libertad ya que su micrófono es inalámbrico.

Luciano en un incendio. Foto gentileza. Luciano García.

Y no es para menos. El usuario @Sanguchetti de Twitter, dedicado a subir memes, publicó el video que hasta ahora tuvo casi 2 millones de reproducciones, 35,5 mil me gusta y casi 10 mil retuits. Esto fue replicado también en el diario deportivo de Madrid con el título: "La mala suerte de un periodista: da con los únicos argentinos que no le gustan el fútbol". Por último, el conductor del Cantando 2020 y periodista de la farándula, Ángel de Brito, compartió en su Twitter el video de Luciano con una breve expresión: "Perder por goleada".

😅La mala suerte de un periodista: da con los únicos 🇦🇷argentinos que no les gusta el fútbol ⚽️ https://t.co/kQL5srNLwk — MARCA (@marca) November 26, 2020

A todo esto Luciano lo tomó con sorpresa y humor. Es más lo cruzó a De Brito con un comentario chistoso. "Gracias por viralizar mi nota. Ahora me tenés que llevar al Cantando", le escribió. "Por qué no", le respondió el también conductor de LAM ¿Te imaginás en el Cantando? fue la pregunta de este medio. "Voy de una, sería muy bizarro y divertido", respondió.

Perder por goleada. https://t.co/PluKcL0Fy4 — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 26, 2020

En lo que va del año, Luciano García cumplió varias de sus expectativas. Se fue a vivir con unos amigos y cambió de trabajo. Pasó de Canal 13 San Juan Tv a Canal 8, cumpliendo uno de sus sueños: trabajar en ese medio televisivo. Es más tiene un tatuaje del primer logo del canal tradicional sanjuanino, que se lo hizo hace seis meses. "Las primeras imágenes de la televisión que recuerdo de niño son del Canal 8. Desde ahí que me gusta la comunicación y los medios de comunicación", dijo.

La carrera de Luciano no empezó este año, tampoco el primer medio fue la televisión. En 2018 empezó a hacer un programa de radio en Antena 1, después pasó a Colón. También trabajo en un medio digital e hizo producción en un programa de televisión. En Canal 13 estuvo un año y medio. "Esa fue mi escuela periodística", reveló.

Luciano García en Caucete. Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

En paralelo García estudia periodismo en la Universidad Siglo 21. Espera recibirse en menos de dos años. En víspera de su cumpleaños, el 10 de diciembre, tiene muchos deseos para pedir. Entre ellos sueña con viajar y trabajar en algún medio de Buenos Aires o fuera del país. "La sangre tira, seguro que después volvería", expresó.

Lo de Buenos Aires puede considerarse un sueño cumplido a medias. Es que durante el 2020, Luciano hizo una cobertura por la vuelta a clases en la provincia para TN (Todo Noticias) y Canal 13 de Buenos Aires. También lo entrevistaron en Crónica TV por otro hecho. El móvil para TN salió en el programa Editando Tele del conocido conductor Mariano Peluffo, debido a que una periodista de estudio confundió el nombre. En vez de decirle Luciano, le dijo Julián, lo que fue corregido inmediatamente.

El periodista sueña con trabajar en Buenos Aires o fuera del país. Foto gentileza Luciano García.

Por esto y por el video viral de Maradona, a Luciano los amigos le dijeron: "Solo a vos te pueden pasar estas cosas". Así lo reconoce también el periodista.

Luciano se considera una persona hiperactiva, no puede dormir muchas horas y necesita estar en movimiento todo el tiempo. Se considera capitalino de "pura cepa", está soltero, pero no busca tener una relación con nadie. "No tengo tiempo para mí, imagínate si me puedo poner de novio".

Durante la secundaria Luciano fue un chico rebelde, se puede decir. Lo echaron de la escuela San Francisco, según contó y terminó repitiendo un año. Después terminó sus estudios en la Católica. En esa época Luciano también vivió otro momento desopilante. Es que las clases de inglés lo aburrían y para zafar de la clase se ofreció como voluntario para cantar folclore, según contó.

Además de estudiar y trabajar, Luciano tiene tiempo para hacer gimnasia en su casa. Le gusta los fierros y hace tiempo que dejó de ir a un gym porque lo agotó. Ahora todo los ejercicios los hace en su hogar.

No todo es alegría para el joven en este 2020. Luciano lamentó la pérdida de su gatita que tenía 20 años. "Me acompañó toda mi vida, pero no daba para más la tuvimos que sacrificar", dijo. "Yo sé que a muchos no les duele la pérdida de un animal, pero a mí sí", expresó. Otra cosa que lo pone triste a Luciano es la falta de trabajo que tiene la gente por el tema de la pandemia. "Los jardines maternales no están funcionado, mucha gente está sin laburo y no tiene la suerte que tiene uno", indicó.

¿Qué piensa sobre Maradona?

"Fue un símbolo de la Argentina con lo bueno y lo malo que tuvo. Creo que nos dejó mucho positivamente y nunca quiso ser ejemplo de nadie. Una persona que se crio en la villa y que después se convirtió en un ícono mundial no puede pasar desapercibido", cerró.