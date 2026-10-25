Luciano Pereyra protagonizó un momento de profunda emoción al anunciar durante un recital que le cantará al papa León XIV durante su visita a Luján. El cantante, nacido y radicado en esa ciudad bonaerense, confirmó que participará de la misa que el pontífice encabezará el próximo 11 de noviembre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

“Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa”, expresó el músico ante el público, que respondió con una ovación. La noticia lo conmovió hasta las lágrimas y luego compartió el momento en sus redes sociales, donde definió la convocatoria como “una nueva bendición”.

El anuncio que emocionó al público

La confirmación llegó durante uno de los conciertos que Pereyra brindó este fin de semana en el Movistar Arena de Buenos Aires. Frente a sus seguidores, el artista destacó la posibilidad de recibir al pontífice en la ciudad donde vive y compartir con él una presentación musical.

Más tarde, publicó el fragmento del recital en Instagram y volvió a expresar sus sentimientos por la convocatoria. “La emoción es muy profunda de saber que juntos le vamos a cantar al papa León XIV”, escribió junto al video.

Cuándo cantará Luciano Pereyra ante el Papa

La presentación está prevista para el miércoles 11 de noviembre, durante la misa que León XIV celebrará en la explanada de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La actividad formará parte del tramo final de la visita del pontífice a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre.

Según la información difundida, Pereyra interpretará, entre otros temas, “Si No Es Contigo”, su último lanzamiento y primer adelanto de su próximo álbum. La actuación tendrá un significado especial para el músico, que volverá a cantar ante un pontífice después de su presentación frente a Juan Pablo II en Roma, en agosto de 2000.