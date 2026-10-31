A pocos días de la llegada del papa León XIV a Argentina, Luciano Pereyra protagonizó un divertido cruce con Mario Pergolini durante su participación en el programa Otro día perdido, emitido por El Trece. El cantante habló sobre su próxima presentación ante el pontífice y sorprendió al conductor cuando este comenzó a cuestionar, en tono de broma, la letra de una de sus canciones por considerarla poco apropiada para un encuentro religioso.

La conversación comenzó cuando Pergolini le preguntó por el repertorio que prepara para cantar frente al Papa durante su visita a Luján. El conductor aprovechó la oportunidad para analizar algunos fragmentos de uno de los últimos éxitos del artista, especialmente aquellos que hacen referencia al amor, la ausencia y la fe.

Mientras repasaba la canción, Pergolini señaló que algunas frases podían interpretarse desde una perspectiva religiosa. Sin embargo, cuando llegó a una estrofa que hablaba sobre la dificultad de respirar ante la ausencia de una persona, manifestó sus dudas sobre la conveniencia de interpretarla frente al pontífice.

"¿Cómo que no? ¿Te vas a enojar por una canción?", respondió Pereyra, quien defendió el contenido de su tema mientras el público se reía por el intercambio.

Lejos de terminar la conversación, Pergolini continuó con sus observaciones y simuló sentirse intimidado por la reacción del músico. "Primero, tranquilo, estamos hablando de las cosas. ¿A quién le hablás así?", lanzó entre risas.

El cantante siguió el juego y destacó la interpretación que su amigo estaba haciendo de la letra. La situación se volvió todavía más divertida cuando el conductor cuestionó una referencia a un beso.

Ante esa observación, Pereyra respondió con otra pregunta: "¿Vos con qué das un beso? ¿Con la mano?", lo que generó nuevas risas en el estudio.

La conversación continuó con la participación de Evelyn Botto, quien aportó otra interpretación sobre el sentido de la frase. Finalmente, ambos dejaron en evidencia que se trataba de un intercambio humorístico entre amigos.

Luciano Pereyra reveló cuántas canciones interpretará ante León XIV

Más allá del divertido cruce, el cantante brindó detalles sobre la presentación que realizará durante la visita del papa León XIV a Argentina, prevista para noviembre.

Pereyra adelantó que tendrá la posibilidad de interpretar tres canciones, con la opción de incorporar una cuarta. Sin embargo, todavía no confirmó cuáles serán los temas elegidos para la ocasión.

Durante la entrevista también recordó que esta no será la primera vez que cante frente a un pontífice.

El artista relató que en el año 2000 tuvo la oportunidad de presentarse ante Juan Pablo II durante el Jubileo celebrado en Roma, específicamente en la Universidad de Tor Vergata.

En aquella ocasión interpretó "Solo le pido a Dios", la reconocida canción de León Gieco. A diferencia de esa experiencia, en la que únicamente pudo presentar un tema, ahora contará con un repertorio más amplio.

Pergolini también aprovechó para recomendarle que incluya "Si no estuviera", una de sus canciones favoritas del artista, que cuenta con una versión junto al grupo Q' Lokura.

La sugerencia provocó otra respuesta humorística de Pereyra, quien se mostró sorprendido por los gustos musicales del conductor.

Una presentación especial en su ciudad natal

El próximo encuentro con León XIV tendrá un significado particular para Luciano Pereyra, ya que se realizará en Luján, la ciudad bonaerense donde nació y creció.

El artista expresó la emoción que le genera la posibilidad de cantar frente al Papa en el mismo lugar donde transcurrió su infancia y donde mantiene un fuerte vínculo personal y familiar.

La presentación está prevista en el marco de la visita que el pontífice realizará al país, una agenda que incluye actividades religiosas y encuentros con fieles.

Mientras continúa la expectativa por la llegada de León XIV, Pereyra trabaja en la selección de las canciones que interpretará. Aunque todavía no reveló el repertorio definitivo, su participación será uno de los momentos musicales destacados de la visita papal.