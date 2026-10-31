San Juan vivió una jornada histórica en los Juegos Argentinos Urbanos (JAUR) 2026, que se desarrollan en Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires.

En el penúltimo día de competencia, el deportista sanjuanino Luciano Sagua se consagró campeón en skateboarding masculino, consiguiendo la primera medalla dorada para la delegación provincial en esta edición inaugural de los Juegos.

El representante sanjuanino logró subirse a lo más alto del podio en una disciplina que exige técnica, precisión, equilibrio y creatividad. Con este resultado, la provincia acumula tres medallas hasta el momento: una de oro y dos de plata, obtenidas en skateboarding, ajedrez y parkour.

Con este resultado, la provincia acumula tres medallas hasta el momento: una de oro y dos de plata, obtenidas en skateboarding, ajedrez y parkour.

Las medallas de San Juan hasta el momento

Luciano Sagua – Skateboarding masculino: medalla de oro.

Gabriel Pereyra – Ajedrez: medalla de plata en la modalidad FreeXstyle 920 Blitz masculino.

Matías Regio – Parkour: medalla de plata.

Baseball5 cerró su participación con un destacado quinto puesto

Otra de las actuaciones para resaltar fue la del equipo sanjuanino de Baseball5, que finalizó su participación en el quinto puesto de la competencia nacional.

El resultado adquiere un valor especial, ya que se trata de una disciplina completamente nueva en San Juan, que comenzó a practicarse hace apenas dos meses con el objetivo de preparar a sus representantes para estos Juegos.

Bajo la conducción del profesor Rodolfo Luna, el equipo estuvo integrado por estudiantes del último año del Instituto Superior de Educación Física (ISEF), quienes asumieron el desafío de representar a la provincia en una competencia nacional, a pesar de contar con un breve período de preparación.

Con esfuerzo, compromiso y entusiasmo, los deportistas lograron una destacada participación, demostrando el potencial de crecimiento de esta disciplina en San Juan.

Reprogramación de competencias

Durante este viernes 30 de octubre se desarrollaron diferentes pruebas y encuentros correspondientes a las nueve disciplinas que forman parte de los Juegos Argentinos Urbanos.

Sin embargo, las condiciones climáticas impidieron completar algunas actividades previstas, por lo que la organización dispuso su reprogramación para el sábado 31 de octubre, última jornada del certamen.

Entre las competencias que tendrán participación sanjuanina se encuentra el básquet 3x3 masculino, que se enfrentará a Córdoba por los cuartos de final. También están previstas las finales de BMX freestyle, junto con otras definiciones que completarán el calendario deportivo.

De esta manera, San Juan afrontará la última jornada con la expectativa de continuar sumando buenas actuaciones y luchar por nuevas posiciones destacadas.

San Juan continúa siendo protagonista

La delegación provincial participa de estos primeros Juegos Argentinos Urbanos con 32 deportistas, que representan a San Juan en nueve disciplinas deportivas.

La presencia de nuestros representantes es posible gracias al acompañamiento del Gobierno de San Juan, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Deporte, en coordinación con la Subsecretaría de Alto Rendimiento, reafirmando el compromiso de acompañar a los deportistas en cada desafío nacional.