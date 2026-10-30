Lucila Merlo, representante de la provincia de Buenos Aires, se consagró ganadora de la clasificación general individual femenina del Ironman 51.50 San Juan 2026. La atleta completó el recorrido con un tiempo de 2 horas, 21 minutos y 31 segundos y cruzó la línea de llegada a las 12:22.

La competidora participó con el dorsal 14 y se impuso en la subcategoría femenina de 18 a 24 años. Tras conseguir la victoria, destacó las características del circuito sanjuanino y reconoció que las condiciones climáticas generaban incertidumbre antes de la competencia.

Una victoria en el circuito sanjuanino

Merlo llegó desde la provincia de Buenos Aires para participar de una de las competencias internacionales de triatlón que se desarrollan en San Juan. Luego de quedarse con el primer puesto de la clasificación general femenina, contó cómo vivió la prueba y las sensaciones que tuvo durante el recorrido.

"La verdad no veía con ningún tiempo por el calor y bueno, que sea lo que tenga que ser. Sí, me sentí bien", expresó la ganadora al referirse a sus expectativas antes de competir.

Por qué eligió competir en San Juan

La atleta también explicó los motivos que la llevaron a elegir San Juan para participar del Ironman 51.50 y resaltó las características de los escenarios naturales donde se desarrollan las disciplinas. En particular, hizo referencia a los sectores destinados a la natación y al ciclismo.

"Donde se nada, donde se pedalea es increíble y tenían razón", manifestó Merlo al ser consultada sobre su elección de la provincia.

Con este resultado, Lucila Merlo se quedó con el primer puesto femenino del Ironman 51.50 San Juan 2026. La bonaerense destacó la experiencia de competir en la provincia y valoró especialmente el circuito elegido para la prueba.