Luck Ra protagonizó un incómodo momento en vivo durante una entrevista con A la Barbarossa, por Telefe. El cantante se molestó después de una pregunta vinculada con La Joaqui y Tiago PZK, se quitó los auriculares y decidió abandonar el móvil de manera abrupta.

El episodio ocurrió en medio de la fuerte exposición mediática que rodea al cordobés tras su separación de La Joaqui. En las últimas semanas surgieron distintas versiones sobre el final de la relación y también sobre la cercanía entre la cantante y Tiago PZK.

Luck Ra estaba dialogando con Pía Shaw cuando la periodista introdujo el tema de Tiago PZK y le comentó que el artista había contado que no recibió respuesta a algunos mensajes que le había enviado. La consulta cambió inmediatamente el tono de la entrevista.

La reacción de Luck Ra que sorprendió en vivo

Ante la pregunta, Luck Ra respondió que ese tema no había sido acordado previamente para la entrevista y reconoció que no había contestado los mensajes.

“No habíamos arreglado esto”, expresó el cantante, visiblemente incómodo, antes de pedir que dejaran de hablar de la situación. También indicó que no tenía intenciones de resolver nada en ese momento.

Pía Shaw intentó continuar con la entrevista y llevar la conversación nuevamente hacia su presente profesional, pero el músico decidió ponerle fin al móvil.

“Estoy en MasterChef, no habíamos quedado en hablar sobre esto”, señaló antes de sacarse los auriculares y retirarse de cámara.

El presente de Luck Ra en Telefe

La situación llamó todavía más la atención porque Luck Ra actualmente forma parte de uno de los proyectos de Telefe. El artista fue contratado para participar de MasterChef Celebrity después de haber integrado también La Voz Argentina.

El incómodo episodio se produjo justamente durante una entrevista en la misma señal y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Mientras tanto, la vida sentimental del cantante continúa generando repercusiones después de su separación de La Joaqui y de las versiones que surgieron en torno a Tiago PZK.