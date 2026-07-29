Luck Ra confirmó este martes su separación de La Joaqui luego de que la cantante publicara un extenso comunicado en sus redes sociales para anunciar el final de la relación. El artista cordobés compartió una historia en Instagram con el mismo mensaje que su expareja y dejó en claro que la decisión no estuvo vinculada a una falta de amor.

“Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares”, expresaron ambos en el comunicado que difundieron de manera conjunta.

El comunicado en redes de Luck Ra. (Foto captura)

En el mensaje, los artistas explicaron que la ruptura responde a “deseos de un futuro y etapas distintas” y destacaron todo lo vivido durante el tiempo que estuvieron juntos.

“Por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa”, señalaron.

Además, agradecieron a sus seguidores por el acompañamiento recibido durante la relación y solicitaron respeto por el momento que atraviesan. “Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales”, indicaron.

Finalmente, ambos reconocieron que la separación no es sencilla y aseguraron que atraviesan un proceso de duelo. “Está siendo un duelo difícil para ambos”, remarcaron.

Los rumores que anticiparon la ruptura

Antes de la confirmación oficial, habían circulado versiones sobre una posible crisis entre los músicos. El panelista Pepe Ochoa había señalado que Luck Ra estaría atravesando una etapa con nuevos objetivos personales y profesionales.

“Él tiene un grupo con los traperos conocidos donde ella nunca más fue a ninguna juntada. Ese grupo salía a bailar, él hacía mucho asado y ella nunca más apareció”, había comentado.

A esto se sumaron distintas publicaciones en redes sociales que alimentaron las especulaciones. Luck Ra había compartido un video acompañado por una frase que generó repercusión: “Me sé el camino de una casa que no voy a volver a pisar”.

Por su parte, La Joaqui había publicado desde sus vacaciones en Costa Rica un video cantando “Ahora te puedes marchar”, el clásico interpretado por Luis Miguel, una publicación que muchos seguidores interpretaron como una indirecta sobre la situación sentimental de la pareja.

Con la confirmación oficial, ambos artistas cerraron una etapa y aseguraron que continuarán enfocados en sus carreras y proyectos personales.