Luck Ra contó toda la verdad sobre la separación y tildó de traidor Tiago PZK

El ambiente de la música urbana atraviesa un sacudón tras las recientes declaraciones del músico cordobés. Durante un reportaje en el ciclo Sálvese Quien Pueda conducido por Yanina Latorre, el cantante de cuarteto se refirió al noviazgo entre su antigua pareja y quien supo ser uno de sus compañeros más cercanos dentro del ambiente artístico. Sin vueltas, definió el accionar del trapero con una dura palabra al calificarlo como "Es un traidor" después de confirmarse el romance del año.

La molestia del músico responde a la profunda relación personal que compartían tiempo atrás. Más allá de las presentaciones compartidas y los proyectos musicales, ambos mantenían un vínculo diario que incluía visitas constantes, reuniones en su casa y vacaciones. A raíz de esa estrecha vivencia, el dolor resulta inevitable para el músico al admitir que "No sé cómo decirlo, sin que me tiemblen las manos, pero sí. Obviamente que duele. Soy una persona".

En relación a su expareja, la lectura del músico es completamente distinta y no guarda resentimientos hacia ella. Aclaró que respeta sus decisiones personales e independientemente de las circunstancias actuales expresó "Ella es 100% libre de hacer lo que quiera. Al día de hoy a ella le sigo teniendo un aprecio increíble, más a él no". De este modo separó la actitud de la cantante de la decepción que sintió por parte de quien consideraba un hermano.

Por otra parte, aprovechó la entrevista para desmentir los rumores que circulaban sobre una supuesta charla previa entre las tres partes involucradas. Diferentes versiones aseguraban que la pareja le había comunicado la situación antes de hacerlo público y que habían recibido su visto bueno. Frente a esa consulta, la respuesta fue contundente al manifestar "Eso no ocurrió. No", dejando en claro que nunca existió tal acuerdo ni aprobación previa.

En la actualidad, el vínculo entre ambos músicos está totalmente roto y sin diálogo. A pesar del dolor persistente por la pérdida de una gran amistad, el artista cerró sus declaraciones deseando que el nuevo noviazgo pueda prosperar pacíficamente al sostener "Espero, de todo corazón, que por lo menos sean felices, qué sé yo, eso es lo único que puedo desear".