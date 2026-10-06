Luck Ra invitó a su casa a sus compañeros de MasterChef y lo dejaron plantado

Yanina Latorre reveló los detalles de la interna en MasterChef Celebrity entre Luck Ra, Pablo Giralt y Hernán Coronel. La panelista contó que el cantante invitó a sus compañeros a ver el debut del programa, pero nadie asistió ni respondió la propuesta.

Las tiranteces en MasterChef Celebrity también salieron a la luz por la intensa actividad en el chat de WhatsApp. Pablo Giralt genera molestia en los integrantes por su constante envío de fotos y videos culinarios.

Hernán Coronel de Mala Fama abandonó el grupo de comunicación tras sentirse ignorado por sus colegas. “Me fui porque yo capaz subía algún video o una invitación a un recital y casi nadie me daba bola”, afirmó el músico.