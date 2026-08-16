Luck Ra protagonizó un emotivo momento durante su presentación en el Festival de la Nieve, en Bariloche. En medio del espectáculo, el cantante cordobés interrumpió el show y rompió en llanto al referirse a las críticas que recibió después de su separación de La Joaqui.

Tras la ruptura, el artista quedó en el centro de comentarios y especulaciones. Frente al público decidió hablar particularmente de los cuestionamientos relacionados con su apariencia física.

“No es que me duela a mí porque yo ya sé quién soy”, comenzó expresando el cantante con la voz quebrada. Luego reconoció que en las últimas semanas se habló mucho sobre su aspecto y su figura.

Luck Ra también hizo referencia a las burlas que recibió por sus dientes y su rostro. En ese contexto, contó que tiene un diente partido desde hace tiempo luego de golpearse con un micrófono durante una presentación en Jujuy y que decidió no arreglarlo.

El mensaje de Luck Ra para los más chicos

Más allá de responder a las críticas, el cordobés aprovechó el momento para dejar una reflexión especialmente dirigida a los niños que se encontraban entre el público.

“Cada niño que esté acá, necesito que aprenda a amarse tal como es”, sostuvo el artista visiblemente emocionado. También remarcó que ninguna intervención estética puede solucionar aquello que una persona siente en su interior.

Finalmente, Luck Ra aseguró que aquellas características que muchas veces son vistas como imperfecciones pueden convertirse en parte de la identidad de cada persona.

El mensaje provocó la ovación del público y convirtió uno de los momentos del recital en una fuerte reflexión sobre la autoestima, justo después de semanas en las que el cantante estuvo expuesto a numerosos comentarios tras el final de su relación con La Joaqui.