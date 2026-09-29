Luck Ra no pierde el tiempo y ya está tiroteando a una famosa

El inicio de la competencia culinaria en la televisión argentina llegó acompañado de versiones impactantes fuera de las hornallas. En el programa Intrusos revelaron que entre dos participantes clave se encendió una química inmediata durante las grabaciones del programa. Los protagonistas de este acercamiento son el cantante de cuarteto y la joven actriz, a quienes vieron compartiendo momentos a solas en los pasillos de la emisora.

De acuerdo con lo informado al aire, los artistas pasan bastante tiempo apartados de sus compañeros. "Presten mucha atención, porque los ven muy juntitos en el pasillo, cuchicheando y apartados del resto", señalaron en el panel televisivo para describir la actitud complicitosa que llamó la atención del equipo de producción.

Este acercamiento se produce poco tiempo después de que el músico finalizara su noviazgo mediático con La Joaqui. Según explicaron en el ciclo del canal América, él estaría transitando la separación en medio de tensiones tras conocerse la nueva relación de su expareja. Por su parte, la influencer mantiene un noviazgo desde hace dos años con Fabrizio Maida bajo la modalidad de pareja abierta, un acuerdo que contempla la libertad afectiva entre ambos sin generar disputas internas.

Más allá del incipiente coqueteo, la participante atravesó un percance físico durante los primeros desafíos culinarios al sufrir una importante herida con aceite hirviendo. "Me quemé un poquito. Miren esta ampolla enorme. Me bajó un poco la presión de verla", contó tras la quemadura, aunque remarcó que encara con mucho entusiasmo su experiencia en la gran apuesta de la televisión.