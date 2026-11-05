Luck Ra no suelta a La Joaqui y soltó una mega bomba en su contra

Un comentario de Wanda Nara terminó convirtiéndose en el escenario perfecto para que Luck Ra dejara una frase con una destinataria bastante evidente durante la última emisión del programa. Este miércoles, en MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe, el cantante cordobés protagonizó un divertido intercambio con la conductora de la competencia que no pasó inadvertido ante la mirada del público.

Todo comenzó cuando Wanda Nara lanzó una reflexión sobre las pautas de conducta entre amistades y los vínculos amorosos frente a los participantes. La conductora expresó que con los exs de sus amigas ni cerca los quiere ver pasar. Lejos de dejar pasar la oportunidad para opinar, el músico recogió el guante y respondió con una frase que encendió rápidamente las especulaciones de todos al contestar "Ay, ojalá pensaran igual".

Como si necesitara agregarle un poco más de picante a la situación generada en el estudio, la presentadora remató la charla diciendo "Nada, son una bolsa de nada". La reacción del músico no tardó en generar comentarios en las redes sociales, ya que sus palabras fueron interpretadas como una indirecta para su expareja, quien actualmente está en pareja con Tiago PZK, un artista con el que supo tener una estrecha amistad.