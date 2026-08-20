Luck Ra volvió a quedar en el centro de la atención en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que aparece junto a Tuli Acosta en un hotel. Las imágenes despertaron especulaciones sobre la relación entre ambos, en medio de las repercusiones que todavía genera la separación del cantante y La Joaqui.

Según dieron a conocer en LAM, el artista cordobés había sido contratado para cantar en un casamiento realizado en un hotel, luego de presentarse en Bariloche. En ese lugar también se encontraba Tuli Acosta y la presencia de ambos no tardó en llamar la atención.

El episodio tomó mayor repercusión después de que comenzara a circular un video en el que se los veía juntos y acompañados por integrantes del equipo del cantante. La grabación generó numerosos comentarios y volvió a alimentar las versiones en torno al vínculo que mantienen Luck Ra y Tuli.

Ante las críticas, el intérprete de “La morocha” decidió intervenir y responder directamente a uno de los usuarios de TikTok. “Perdón por juntarme con mi mejor amiga, la próxima te pido permiso, que estés bien”, escribió con ironía.

La respuesta rápidamente se hizo viral y recibió miles de reacciones. Mientras algunos usuarios respaldaron al cantante, otros volvieron a cuestionarlo y relacionaron el episodio con su reciente separación de La Joaqui.

De acuerdo con la información difundida en LAM, durante la presencia del artista en el hotel se habría montado un operativo que bloqueó tres accesos y provocó malestar entre trabajadores del establecimiento. Según la versión brindada en el programa, el despliegue habría tenido como objetivo evitar que Luck Ra y Tuli fueran vistos juntos.

Sin embargo, las imágenes finalmente trascendieron y volvieron a poner al cantante bajo la lupa. Luck Ra, por su parte, dejó en claro con su respuesta que considera a Tuli Acosta su “mejor amiga” y rechazó, al menos públicamente, las especulaciones que surgieron alrededor del encuentro.