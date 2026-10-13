Luck Ra reveló con quién está tras su separación de La Joaqui y hay sorpresa

A tres meses de confirmar su separación de La Joaqui, el cantante cordobés Luck Ra descolocó por completo a la conductora Carina Zampini durante su participación en el programa La Peña de Morfi emitido por la pantalla de Telefe. Mientras cocinaba en el estudio junto al conductor Marley, el artista tropical se animó a hablar de su estado amoroso actual y sorprendió a todos los presentes con una respuesta pícara que generó múltiples carcajadas.

Todo comenzó cuando la presentadora quiso saber cuál era su situación sentimental y le consultó: “¿Cuál es tu estado civil? ¿Soltero?”. El participante de MasterChef Celebrity respondió: “Soltero y solo”. Ante la repregunta de si eso significaba que no estaba enamorado, el músico retrucó: “Sí, la única relación que estoy teniendo es con Manuela”. Ante la confusión de Carina Zampini, quien le preguntó: “¿Quién es Manuela?”, Marley tuvo que intervenir entre risas para advertirle: “No se pregunta”.

Lejos de esquivar el tema o llamarse al silencio, el músico cordobés redobló la apuesta frente a las cámaras y aseguró: “Se llama Manuela Soledad”, haciendo una clara referencia a la autosatisfacción sexual. La conductora bromeó diciendo: “Wanda preguntaría”, mientras la divertida escena se volvía viral rápidamente en las redes sociales por el descaro y la espontaneidad del popular artista.

Para cerrar el insólito momento vivido en el ciclo dominguero de Telefe, Marley le consultó: “¿Estás abierto al amor?”. El cantante fue categórico al responder: “No, por el momento me estoy enamorando de la cocina”, dejando en claro que no tiene intenciones de buscar pareja ya que se encuentra enfocado en la competencia culinaria.