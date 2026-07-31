Luck Ra se burló de La Joaqui tras la separación y ¿serle infiel?

Luck Ra reapareció en su perfil de Instagram luego de que La Joaqui hablara sobre la separación en el medio Luzu. La cantante se mostró "totalmente quebrada" durante su intervención, donde se sinceró ante el público "destrozada" y "con el corazón en la mano" al referirse al final de la relación.

En sus declaraciones, la mujer reconoció que el cantante fue quien tomó la decisión de alejarse, pero aclaró específicamente que "no había terceros en discordia" involucrados en la ruptura.

Ante la repercusión de los dichos de su expareja, el hombre decidió publicar una serie de fotos de sus vacaciones y sus últimos días. En su posteo, el artista escribió la frase "está saliendo el sol" y también agregó el mensaje "un poco de todo, siempre despeinado" para acompañar el contenido visual.

La actividad en redes sociales se registró el 30 de julio de 2026 a las 19:47 horas, evidenciando el modo en que el intérprete atraviesa el duelo por el cierre del vínculo sentimental.