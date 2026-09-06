Luck Ra se cansó y reveló que La Joaqui le fue infiel con Tiago PZK

El cruce público entre dos figuras de la música urbana sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones realizadas en el programa PLP de Luzu TV. En ese espacio, La Joaqui aseguró que todas sus parejas anteriores le habían sido infieles, lo que desató una ola de especulaciones y señalamientos en las plataformas digitales hacia Luck Ra.

Ante el revuelo generado y las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Tuli, relación que ambos descartaron al definir su vínculo como una amistad de años, el artista cordobés decidió emitir un descargo a través de sus redes sociales para aclarar su postura y pedir que dejen de relacionarlo con la cantante.

En su escrito, el músico rechazó enfáticamente las versiones de engaño y expresó: "Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé". Asimismo, sobre el valor que tuvo la relación en su pasado, agregó: "Fue la mujer más importante que tuve en mi vida".

Además de defenderse de las acusaciones, el intérprete expuso la situación sentimental actual de su expareja al manifestar: "Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa".

Aunque La Joaqui no confirmó de manera oficial un vínculo amoroso con Tiago PZK, los trascendidos sobre un posible romance entre ellos cobraron mayor fuerza a partir de la mención sobre la nueva pareja de la artista. De este modo, Luck Ra buscó dar por finalizada la polémica y cerrar su ciclo con la cantante.