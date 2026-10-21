Luck Ra sufrió un accidente y encendió las alarmas sobre su salud

Facundo Almenara Ordóñez, conocido popularmente como Luck Ra, experimentó un momento dramático junto al pastelero Damián Betular durante la última entrega del certamen culinario. Mientras el participante preparaba sus pastas en la cocina del programa, el jurado se acercó a su estación y le preguntó "¿Relleno de cabutia?", a lo que el músico respondió "Así es".

El especialista culinario notó un exceso de líquido en la preparación y le aconsejó al artista retirar parte del agua hirviendo con una orden precisa: "Sacale agua, Facu, porque te está chupando mucha agua y te va a hacer un quilombo después fuerte. Sacale, sacale, sacale". Tras seguir las indicaciones, el chef le dio el visto bueno diciéndole "Ahí dejala, perfecto".

Instantes después de recibir la aprobación, el cantante pegó un grito sorpresivo debido a que el líquido hirviendo saltó repentinamente en todas direcciones sobre su estación de trabajo. El imprevisto generó inmediata preocupación entre los compañeros del estudio, quienes quisieron saber si se encontraba en buenas condiciones preguntándole "¿Estás bien?", recibiendo por respuesta un "Sí" del cantante.

En el segmento de testimonios individuales, el músico explicó lo sucedido diciendo "Me saltó el agua por todos lados", confirmando el impacto que le provocó el insuceso. A pesar del sobresalto vivido ante las cámaras, el competidor logró recuperarse rápidamente del accidente y continuó adelante con su participación habitual en la competencia.