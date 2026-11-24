Pocito se prepara para celebrar las fiestas patronales en honor a Santa Bárbara, una de las convocatorias religiosas tradicionales del departamento, que cada año reúne a fieles de distintos puntos de San Juan. Las actividades comenzarán el viernes 27 de noviembre con el inicio de la Novena en la parroquia de Santa Bárbara, ubicada en Villa Aberastain, y se extenderán hasta el domingo 6 de diciembre.

Durante las nueve jornadas se desarrollará un cronograma de actividades litúrgicas. El rezo del Santo Rosario tendrá lugar a las 7 y a las 19, mientras que a las 20 se realizará la Adoración Eucarística y a las 21 se celebrará la Santa Misa.

Entre las principales actividades religiosas se encuentra la Procesión de Antorchas, prevista para el viernes 4 de diciembre. En tanto, el domingo 6, desde las 19, se realizará la tradicional procesión en honor a Santa Bárbara, que marcará el cierre de las celebraciones religiosas.

Música y espectáculos durante las fiestas patronales

Además de las actividades litúrgicas, la celebración contará con una agenda artística y cultural que tendrá como protagonistas a músicos de Pocito y de otros puntos de la provincia, junto con artistas nacionales.

Los primeros espectáculos se realizarán el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en la Plaza de la Libertad, con presentaciones de artistas locales y provinciales.

La programación continuará los días 4, 5 y 6 de diciembre en el Polideportivo Jesús Morales. Allí se presentarán artistas locales y cuatro figuras de alcance nacional: La Delio Valdez, Canto 4, Tuli y Luck Ra.

De esta manera, Pocito combinará las celebraciones religiosas con propuestas musicales y culturales durante varios días. La fiesta patronal de Santa Bárbara volverá a convocar a la comunidad en torno a una tradición que forma parte de la identidad del departamento.