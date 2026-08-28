Luck Ra volvió con una de sus ex novias a un mes de separarse de la Joaqui

El cantante de cuarteto Luck Ra se encuentra nuevamente bajo el foco de atención tras trascender detalles sobre su presente sentimental. A un mes de haber confirmado su separación de la cantante La Joaqui, ocurrida a finales de julio, el artista cordobés habría retomado el vínculo con una expareja de largo término.

El periodista Pepe Ochoa reveló la novedad en el programa televisivo LAM, asegurando que "Hay un nuevo acercamiento con su exnovia, Guille. Están viéndose y volviéndose a hablar" en este último tiempo. La influencer y el músico mantuvieron un noviazgo durante varios años, relación que concluyó antes de que él iniciara su romance con la cantante de cumbia.

El escenario generó una fuerte interna debido a la estrecha relación que se había forjado previamente entre la exnovia y la última pareja del músico. Según detallaron en el medio, La Joaqui intercedió de manera directa para que Guille pudiera continuar con sus tareas laborales con Luck Ra luego de su separación. Como consecuencia de este gesto, "Ellas se hicieron amigotas, muy cercanas" según comentó el panelista.

La revelación de la reconciliación modificó drásticamente esta cordialidad. Al conocerse el acercamiento afectivo entre el cantante y la influencer, la reacción de la vocalista no se hizo esperar. Respecto a este impacto, Ochoa afirmó que "La Joaqui se enteró de esto y está que trina" en la actualidad.

Como primera medida, decidió interrumpir su contacto en redes sociales y la dejó de seguir inmediatamente. Anteriormente, Guille residía en México junto a su novio futbolista, lugar donde solía recibir a la artista cuando realizaba viajes al exterior.

La noticia llega tras semanas de intensos rumores que circularon en los medios de comunicación sobre los verdaderos motivos de la ruptura. En ese contexto, se llegó a señalar a Tuli Acosta como tercera en discordia, acusaciones que generaron un fuerte malestar en el entorno.

Frente a estas versiones, el propio Luck Ra desmintió de forma tajante la infidelidad y defendió públicamente a su colega expresando que "Las bol... se me están hinchando" ante las constantes especulaciones sobre su vida privada.