Luck Ra y Juli Poggio quedaron en el centro de los rumores después de que en Intrusos aseguraran que ambos se muestran muy cerca durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. Según contaron en el ciclo de América TV, el cantante y la actriz fueron vistos varias veces apartados del resto de los participantes y manteniendo conversaciones en privado.

Por el momento, ninguno de los dos confirmó que exista algo más que una buena relación entre compañeros de reality. Sin embargo, la versión llamó la atención por la supuesta complicidad que habrían mostrado detrás de cámara en los pasillos de Telefe.

El rumor apareció apenas dos meses después de la separación de Luck Ra y La Joaqui. La ruptura había sido confirmada públicamente por ambos artistas y, desde entonces, el cantante quedó en el centro de distintas versiones sobre su vida sentimental.

Qué dijeron sobre Luck Ra y Juli Poggio

En Intrusos señalaron que los participantes suelen ser vistos “muy juntitos” y apartados del resto durante las grabaciones. Desde el programa también vincularon esta versión con la relación que Poggio mantiene con Fabrizio Maida, que ella misma definió públicamente como una pareja abierta.

Poggio explicó en distintas oportunidades que el vínculo con su novio se basa en acuerdos que les permiten mantener una relación abierta, siempre bajo determinadas reglas y con sinceridad entre ambos. Hasta ahora, sin embargo, no hubo ninguna confirmación de que exista un romance entre ella y Luck Ra.

Ambos forman parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, conducida por Wanda Nara, que reúne a 24 figuras del espectáculo, el deporte y los medios. Entre los participantes también aparecen nombres como Lizy Tagliani, Grego Rossello, Julieta Nair Calvo, Morena Beltrán y Pablo Giralt.