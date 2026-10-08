Luck Ra y Julieta Poggio quedaron expuestos y se reveló su romance secreto

Julieta Poggio y Luck Ra protagonizaron un momento de alta tensión mediática en MasterChef Celebrity al quedar expuestos ante las preguntas indiscretas del equipo. Durante la emisión transmitida por Telefe, los participantes debieron hacer dupla para cocinar una tortilla con ensalada y demostraron una conexión impecable.

Wanda Nara no tardó en percibir la cercanía entre la bailarina y el cantante cordobés, decidiendo indagar de manera directa: "¿Hubo algo entre ustedes?". Ante la insistencia, la influencer aclaró que "siempre se llevó bien con Facu" y el artista reaccionó remarcando "El video" en referencia a la canción de La Morocha.

Maru Botana se sumó a la conversación afirmando que "Pegaron onda" de inmediato, generando un clima de complicidad que divirtió a todos en el estudio. Sin embargo, el cantante prefirió poner un freno a los rumores al manifestar: "No necesito más chismes en mi vida".

Una semana antes de esta gala, la exparticipante de Gran Hermano había brindado una entrevista en A la Barbarossa para desmentir categóricamente cualquier romance. La modelo explicó: "Pasa que un día cocinamos juntos y obviamente después de que cocinas de lo único que hablas es del plato, de cómo podría haber quedado, de qué le podríamos haber puesto".

La bailarina concluyó afirmando: "Jamás pasó nada". Además, remarcó que se conocen hace tiempo y cerró reflexiva: "Cero onda chicos. Perdón por pincharles el globo pero no es mi estilo. No hay ningún romance por ahora, no porque tenga pareja abierta me va a gustar cualquier chico".