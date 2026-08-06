Luck Ra y La Joaqui terminaron su romance por la compra de una casa

La noticia de la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui impactó en el ambiente musical tras conocerse que el detonante fue un proyecto inmobiliario. Yanina Latorre brindó detalles sobre la crisis y aseguró que "él empezó a ver que ella estaba para casarse y tener hijos. De hecho, ella se compró una casa en la esquina de la suya y eso lo empezó a ahogar". Esta situación habitacional generó una sensación de asfixia en el joven quien percibió que el vínculo se aceleraba más de lo deseado.

La mudanza de la cantante a la misma cuadra del artista resultó determinante para el quiebre definitivo. Por su parte la intérprete compartió su angustia durante una charla con Rosalía donde confesó que "pensé que me iba a pedir casamiento, pero la propuesta fue separarnos".

La decisión de poner fin al noviazgo se vincula directamente con la presión que sintió el músico ante los planes de cercanía extrema y los deseos de formar una familia que proyectaba su pareja.