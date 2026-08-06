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Cultura > Bombazo

Luck Ra y La Joaqui terminaron su romance por la compra de una casa

La adquisición de una propiedad cerca de la vivienda del cantante cordobés habría provocado el final de la relación.

POR REDACCIÓN

06 de agosto de 2026
Yanina Latorre reveló detalles sobre el distanciamiento de los artistas.

La noticia de la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui impactó en el ambiente musical tras conocerse que el detonante fue un proyecto inmobiliario. Yanina Latorre brindó detalles sobre la crisis y aseguró que "él empezó a ver que ella estaba para casarse y tener hijos. De hecho, ella se compró una casa en la esquina de la suya y eso lo empezó a ahogar". Esta situación habitacional generó una sensación de asfixia en el joven quien percibió que el vínculo se aceleraba más de lo deseado.

La mudanza de la cantante a la misma cuadra del artista resultó determinante para el quiebre definitivo. Por su parte la intérprete compartió su angustia durante una charla con Rosalía donde confesó que "pensé que me iba a pedir casamiento, pero la propuesta fue separarnos".

La decisión de poner fin al noviazgo se vincula directamente con la presión que sintió el músico ante los planes de cercanía extrema y los deseos de formar una familia que proyectaba su pareja.

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